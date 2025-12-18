Ecommbx
Θερμοσίφωνας: Πώς να μειώσετε στο μισό το κόστος του ζεστού νερού

 18.12.2025 - 19:33
Θερμοσίφωνας: Πώς να μειώσετε στο μισό το κόστος του ζεστού νερού

Το ζεστό νερό είναι από τις μεγαλύτερες «αόρατες» ενεργειακές δαπάνες στο σπίτι.

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας συγκαταλέγεται στις πιο ενεργοβόρες συσκευές και, όταν χρησιμοποιείται λάθος, μπορεί να αυξήσει αισθητά τον λογαριασμό, χωρίς να το καταλάβουμε.

Η καλή είδηση είναι ότι με λίγες, ρεαλιστικές αλλαγές στη χρήση του, το κόστος μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο μισό.

Το βασικό λάθος: Τον αφήνουμε ανοιχτό περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται

Ο θερμοσίφωνας – κόντρα στον σχετικό «μύθο» – δεν είναι συσκευή συνεχούς λειτουργίας.

Κάθε επιπλέον λεπτό λειτουργίας:

καταναλώνει άσκοπα ρεύμα

αυξάνει τις θερμικές απώλειες

επιβαρύνει την αντίσταση

Τι κάνουμε σωστά:

Τον ανάβουμε μόνο όσο χρειάζεται για να ζεστάνει το νερό (συνήθως 15–20 λεπτά) και τον σβήνουμε.

Η θερμοκρασία που καίει ρεύμα χωρίς λόγο

Πολλοί έχουν ρυθμίσει τον θερμοστάτη σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Τι σημαίνει αυτό:

μεγαλύτερη κατανάλωση

περισσότερες απώλειες

μεγαλύτερη φθορά

Ιδανική ρύθμιση:

👉 50–65°C

Είναι επαρκής για καθημερινή χρήση και σημαντικά πιο οικονομική.

Το συνεχές άναψε – σβήσε αυξάνει το κόστος

Ένα συχνό λάθος είναι να ανοίγουμε τον θερμοσίφωνα πολλές φορές μέσα στη μέρα για λίγα λεπτά.

Αποτέλεσμα:

το νερό δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί σωστά

η αντίσταση δουλεύει περισσότερες φορές

αυξάνεται η συνολική κατανάλωση

Τι συμφέρει:

👉 Ένα καλά υπολογισμένο άναμμα αντί για πολλά μικρά.

Σπατάλη ζεστού νερού πριν καν το χρησιμοποιήσουμε

Σε πολλά σπίτια, τρέχει νερό για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να έρθει ζεστό.

Αυτό σημαίνει:

χαμένο νερό

χαμένη ενέργεια

αυξημένο κόστος

Τι βοηθάει:

μικρότερη διάρκεια ντους

ντους αντί για μπανιέρα

κεφαλή ντους χαμηλής ροής

Προβληματικός θερμοσίφωνας = μεγαλύτερος λογαριασμός

Ορισμένοι – παλιοί κυρίως – θερμοσίφωνες:

έχουν φθαρμένη μόνωση

χάνουν θερμότητα πιο γρήγορα

χρειάζονται περισσότερη ενέργεια

Αν ο θερμοσίφωνας:

αργεί να ζεστάνει

κάνει θορύβους

“δεν κρατά” το ζεστό νερό

Τότε καίει περισσότερο απ’ όσο νομίζετε.

Άλατα στην αντίσταση: Ο αθόρυβος εχθρός

Τα άλατα λειτουργούν σαν μονωτικό υλικό πάνω στην αντίσταση.

Αποτέλεσμα:

περισσότερος χρόνος θέρμανσης

μεγαλύτερη κατανάλωση

μικρότερη διάρκεια ζωής

Λύση:

Περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός από τεχνικό.

Μην ζεσταίνετε νερό «για παν ενδεχόμενο»

Ένα από τα πιο συχνά λάθη:

«Ας τον ανάψω μήπως χρειαστεί».

Αν τελικά δεν χρησιμοποιηθεί το ζεστό νερό:

το ρεύμα έχει ήδη καταναλωθεί

το κόστος γράφτηκε στον λογαριασμό

Τι ισχύει για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να μειώσουν θεαματικά το κόστος ζεστού νερού — αλλά και πάλι μόνο αν χρησιμοποιούνται σωστά.

Πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν το λάθος να τους αντιμετωπίζουν σαν απλούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, ακυρώνοντας στην πράξη το όφελος της ηλιακής ενέργειας.

Όταν το ζεστό νερό χρησιμοποιείται κυρίως αργά το απόγευμα ή το βράδυ έχουμε μέγιστη απόδοση.

Ο λέβητας/αντίσταση πρέπει να λειτουργεί επικουρικά, όχι μόνιμα. Πολλοί αφήνουν την ηλεκτρική αντίσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα ενεργοποιημένη «για σιγουριά». Έτσι όμως έχουμε κατανάλωση ρεύματος χωρίς λόγο.

Η αντίσταση χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν επαρκεί η ηλιακή θέρμανση, και για περιορισμένο χρόνο.

Μικρές αλλαγές, μεγάλο αποτέλεσμα

Συνδυαστικά, τα παραπάνω μπορούν να:

μειώσουν αισθητά την κατανάλωση

περιορίσουν τις απώλειες

διπλασιάσουν την απόδοση του θερμοσίφωνα

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

 

 

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

