Οργανωμένη ομάδα μαθητών με ναζιστική δράση εδώ και δύο χρόνια – Τι καταγγέλλουν οι γονείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωμένη ομάδα μαθητών με ναζιστική δράση εδώ και δύο χρόνια – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

 18.12.2025 - 21:23
Οργανωμένη ομάδα μαθητών με ναζιστική δράση εδώ και δύο χρόνια – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

Σάλο προκαλούν φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και απεικονίζουν τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου Βεργίνας στη Λάρνακα να προβαίνουν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς εντός του σχολείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Omega Channel, πρόκειται για οργανωμένη ομάδα μαθητών που τα τελευταία δύο χρόνια φέρεται να υποστηρίζει τη ναζιστική ιδεολογία, να στρατολογεί συμμαθητές της και να προβαίνει σε βανδαλισμούς, με αναγραφές σβάστικων σε τοίχους και σχολικό εξοπλισμό. Οι ίδιοι μαθητές διατηρούν λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Βεργίναζι», μέσω του οποίου διακινούν ναζιστικό περιεχόμενο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση σε λύκειο στη Λάρνακα: Μαθητές πόζαραν με ναζιστικό χαιρετισμό ενώ γέμισαν το σχολείο με σβάστικες - Δείτε φωτογραφίες

Ο Σύνδεσμος Γονέων είχε καταγγείλει επανειλημμένα τα περιστατικά στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς –όπως αναφέρεται– να υπάρξει μέχρι πρότινος παρέμβαση. «Οι ιδεολογίες του μίσους δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία», δήλωσε ο Πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Λάρνακας, Κώστας Κώστα.

ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ καταδικάζουν τα περιστατικά, ζητώντας άμεση διερεύνηση και ουσιαστικά μέτρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση διερευνάται και ότι οι γονείς των μαθητών θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν απόψε στις Βρυξέλλες, προσπαθώντας να βρουν κοινό βηματισμό ως προς το αν θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, σε μια διαπραγμάτευση που δοκιμάζει τη συνοχή και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

