Ο διάσημος βιολιστής και διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ ανέβασε τα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων

Ένα από τα κομμάτια της παράσταση που εντυπωσίασαν ήταν τα ελληνικά κάλαντα που έπαιξε η ορχήστρα και ερμήνευσε η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου.

Ο Ριέ στον πρόλογό του για τα ελληνικά κάλαντα ανέφερε πως με αυτό το τραγούδι τα παιδιά στην Ελλάδα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα περιμένοντας να τους δώσουν γλυκά, παρομοιάζοντάς το με το Halloween που υπάρχει στις ΗΠΑ και μια αντίστοιχη γερμανική γιορτή, αυτή του Αγίου Μαρτίνου.

«Ευτυχώς έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στην χορωδία μου που της αρέσουν πολύ τα γλυκά», ανέφερε ο Αντρέ Ριέ στον πρόλογό του και πρόσθεσε: «Είναι ένα ωραίο απλό τραγούδι που αν το ακούσετε αρκετές φορές, τότε θα μπορείτε να το τραγουδήσετε μαζί μας. Θα κερδίσετε μερικά γλυκά!».

Στην εντυπωσιακή παράσταση που έγινε στο Μάαστριχτ η Χριστίνα Πέτρου ερμήνευσε τα κάλαντα μαζί με 400 μουσικούς πνευστών, αλλά και τους Χάρη Λάουρισεν και Πάνο Δημάκη οι οποίοι την συνόδευσαν με τα μπουζούκια τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο που συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές στα social media τις τελευταίες ημέρες:

Ως μέλος της ορχήστρας Γιόχαν Στράους του Αντρέ Ριέ, η Χριστίνα Πέτρου ερμηνεύει στις παραστάσεις και το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» που γίνεται δεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τον κόσμο.