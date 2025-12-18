Σενάρια για κοινή δύναμη ταχείας επέμβασης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ – Διαψεύδει η Λευκωσία

Το πρωί ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υφίσταται οποιοδήποτε επίσημο κυβερνητικό σχέδιο ή συμφωνία για συγκρότηση κοινής δύναμης ταχείας επέμβασης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, βάζοντας φρένο σε σενάρια που έκαναν λόγο για ειλημμένες αποφάσεις και επικείμενες ανακοινώσεις.

Η διάψευση αυτή ήρθε ως απάντηση σε σειρά δημοσιευμάτων σε ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία περιέγραφαν την επικείμενη δημιουργία μιας τριμερούς δύναμης επιπέδου ταξιαρχίας η οποία θα στελεχωνόταν, πάντα κατά τα δημοσιεύματα, από περίπου 1.000 στρατιώτες από την Ελλάδα, 1.000 από το Ισραήλ και 500 από την Κύπρο και θα κάλυπτε χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις.

Ως πιθανοί κόμβοι αναφέρονταν η Κύπρος, το Ισραήλ και ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.Τα ίδια δημοσιεύματα παρουσίαζαν την ιδέα ως απάντηση στις αυξημένες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή, με έμφαση στην προστασία ενεργειακών υποδομών και στη θαλάσσια ασφάλεια, ενώ συνέδεαν την πληροφορία με την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ και την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας.

Ελληνικό ΜΜΕ είχε μεταδώσει αρχικά την πληροφορία επικαλούμενο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ ΚΑΝ. Η τελευταία είχε αναφερθεί όντως σε μια «ασυνήθιστη», όπως την είχε αποκαλέσει, συνάντηση του αρχηγού της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας Tomer Bar με υψηλόβαθμους της Κύπρου και της Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον εναέριο χώρο και της περιφερειακής συμμαχίας του Ισραήλ με ξένες αεροπορίες, υπό το βάρος της τουρκικής προσπάθειας για εδραίωση της παρουσίας και της επιρροής της στη Συρία. Ωστόσο καμία αναφορά δεν υπήρξε από τη ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ για τη δημιουργία κάποιας δύναμης.

Η νέα αναφορά, αυτή τη φορά από την Jerusalem Post, αναπαράγει την προηγούμενη είδηση, δεν αναφέρεται στη διάψευση του ΥΠΑΜ της Κύπρου Βασίλη Πάλμα και επικαλείται επίσης το δημοσίευμα στην Αθήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ