Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο από το απόγευμα και μετά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Η θερμοκρασία μέχρι και τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.