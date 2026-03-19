Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

 19.03.2026 - 13:51
Τυγχάνει αξιολόγησης από την ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας το νέο υλικό που παραλήφθηκε την Τετάρτη για τη φερόμενη υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Σε σχέση με την ίδια υπόθεση και το νέο υλικό που παραλήφθηκε, πηγές από την Νομική Υπηρεσία αναφέρουν εξάλλου πως εάν κρίνει η Αστυνομία ότι υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω ποινικής διερεύνησης τότε ο φάκελος θα μεταβιβαστεί από το Αρχηγείο στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη με τα νέα στοιχεία που πιθανό να έχουν προκύψει.

Σημειώνεται πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο όρισε την διαδικασία για τις 2 Απριλίου για την καταγγελία που έγινε σε βάρος του από γυναίκα για βιασμό. Σε βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος συντάχθηκε κατηρορητήριο με 4 κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

