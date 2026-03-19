Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Σε σχέση με την ίδια υπόθεση και το νέο υλικό που παραλήφθηκε, πηγές από την Νομική Υπηρεσία αναφέρουν εξάλλου πως εάν κρίνει η Αστυνομία ότι υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω ποινικής διερεύνησης τότε ο φάκελος θα μεταβιβαστεί από το Αρχηγείο στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη με τα νέα στοιχεία που πιθανό να έχουν προκύψει.

Σημειώνεται πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο όρισε την διαδικασία για τις 2 Απριλίου για την καταγγελία που έγινε σε βάρος του από γυναίκα για βιασμό. Σε βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος συντάχθηκε κατηρορητήριο με 4 κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ