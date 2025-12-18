Επίθεση στην οικία του Γαβριήλ: Κροτίδες δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις – Συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες

Την ώρα του περιστατικού, ο καλλιτέχνης ήταν μέσα μαζί με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Ο ίδιος ανέφερε ότι λίγα λεπτά πριν τις εκρήξεις άκουσε ήχο μοτοσικλέτας, πιθανόν των δραστών.

Από τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο χάρτινες εργοστασιακές κροτίδες με πυροτεχνική σύνθεση, δηλαδή εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρά τους, ενώ συλλέγονται τεκμήρια και μαρτυρίες από κατοίκους και καταθέσεις από τον Γαβριήλ και την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις με αφορμή την έκθεση έργων του καλλιτέχνη και τη δημοσιοποίηση μίας φωτογραφίας κολάζ από τα έργα του, τα οποία βρίσκονταν σε γκαλερί στην Πάφο.

Όπως δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Γαβριήλ, τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης της γκαλερί είχαν δεχθεί απειλές για την ζωή τους.