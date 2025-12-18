Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίθεση στην οικία του Γαβριήλ: Κροτίδες δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις – Συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες

 18.12.2025 - 20:00
Επίθεση στην οικία του Γαβριήλ: Κροτίδες δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις – Συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12) στην Κοκκινοτριμιθιά, όταν άγνωστοι έριξαν εκρηκτικά στην οικία του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, προκαλώντας δύο εκρήξεις και ζημιές στην είσοδο του σπιτιού.

Την ώρα του περιστατικού, ο καλλιτέχνης ήταν μέσα μαζί με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Ο ίδιος ανέφερε ότι λίγα λεπτά πριν τις εκρήξεις άκουσε ήχο μοτοσικλέτας, πιθανόν των δραστών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Eπίθεση με εκρηκτικά στην οικία του Γιώργου Γαβριήλ - Βρισκόταν με την οικογένεια του εντός του σπιτιού ο καλλιτέχνης

Από τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο χάρτινες εργοστασιακές κροτίδες με πυροτεχνική σύνθεση, δηλαδή εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρά τους, ενώ συλλέγονται τεκμήρια και μαρτυρίες από κατοίκους και καταθέσεις από τον Γαβριήλ και την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις με αφορμή την έκθεση έργων του καλλιτέχνη και τη δημοσιοποίηση μίας φωτογραφίας κολάζ από τα έργα του, τα οποία βρίσκονταν σε γκαλερί στην Πάφο.

Όπως δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Γαβριήλ, τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης της γκαλερί είχαν δεχθεί απειλές για την ζωή τους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν απόψε στις Βρυξέλλες, προσπαθώντας να βρουν κοινό βηματισμό ως προς το αν θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, σε μια διαπραγμάτευση που δοκιμάζει τη συνοχή και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

