ΒΙΝΤΕΟ: Τράπερ διακινούσαν κάνναβη, συνελήφθησαν στην Αττική - Κατασχέθηκαν πάνω από 50.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και δύο τράπερ ενώ κατέσχεσαν τουλάχιστον 15 κιλά κάνναβης και 51.490 ευρώ.

Ο 30χρονος τράπερ που συνελήφθη ήταν υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και υπεύθυνος από κοινού με τον 55χρονο αρχηγό για την φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 22χρονος τράπερ που συνελήφθη, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς 55 και 30 ετών και τους δύο ημεδαπούς 22 και 30 ετών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των μελών της οργάνωσης στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Από την επακόλουθη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και λοιπές αστυνομικές ενέργειες, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική υποδομή και ιεραρχία, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση μεγάλου παράνομου κέρδους.

Οι ρόλοι

Ειδικότερα, κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς 2.500 ευρώ το κιλό και την κατεργασμένη προς 5.000 ευρώ το κιλό.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

55χρονος αλλοδαπός, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης,

30χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο,

22χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο και τον 30χρονο, καθώς και για την παράδοση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον μεταφορέα της οργάνωσης, ώστε αυτές εν συνεχεία να διακινηθούν σε έτερους διακινητές και χρήστες,

30χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Από τις σωματικές έρευνες, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -907,5- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -15- κιλών και -153,5- γραμμαρίων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των -51.490- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 55χρονος και ο 22χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.