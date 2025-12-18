Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Το κρατικό μισθολόγιο θα φτάσει στα 5 δις το 2028» δημοσιεύει αριθμούς από την παρέμβαση του Βουλευτή Αβέρωφ Νεοφύτου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος είπε ότι ο ρυθμός αύξησης του κρατικού μισθολογίου θα είναι περισσότερο από διπλάσιος από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «διαρροές» και «αυτοϋπονόμευση» που υπονομεύουν την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις κινητοποιήσεις αγροτών, δασκάλων και καθηγητών την Πέμπτη.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Κλειστά τα σχολεία στους δρόμους τα τρακτέρ», κάνοντας λόγο για διπλή ταλαιπωρία από τις διεκδικήσεις εκπαιδευτικών και αγροτών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη «δίκη» των Ε/κ στο Τρίκωμο, σημειώνοντας ότι ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η σύζυγός του παραδέχτηκε. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα διαβιβάσει και τρίτο πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Στοιχεία κατά της Τουρκίας στο Συμβούλιο» αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει λίστα με τις παραβιάσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Τουρκία στους ηγέτες της ΕΕ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι τα κόμματα έκοψαν μόλις €10,2 εκ. από τα €13,7 δισ. Μεταξύ των κονδυλίων που εγκρίθηκαν είναι και €54 εκ. για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην έλλειψη νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι θα κλείσουν κλίνες και θα ανοίξουν λίστες αναμονής.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ μαζί στα κονδύλια του Γρίβα» αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ηρωοποίησης της προδοσίας. Σε άλλο θέμα που συνοδεύεται από φωτογραφία από τη χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας για ψήφιση του προϋπολογισμού, αναφέρεται ότι με πρωτοβουλία ΑΚΕΛ μπήκε φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ δεν πέρασαν οι ρυθμίσεις για στήριξη φοιτητών και νέων εργαζόμενων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη δίωρη στάση εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Η μάχη του προϋπολογισμού τελειώνει με την έγκριση των Βουλευτών», αναφέρει ότι ψηφίστηκε με 37 ψήφους ο προϋπολογισμός και μεταφέρει την ικανοποίηση του Υπουργού Οικονομικών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ένας Ελληνοκύπριος απελευθερώθηκε στη «δίκη» στο Τρίκωμο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην υποστήριξη του Υπουργού Εσωτερικών στην πρόταση της ΕΕ για προσιτή στέγαση.

