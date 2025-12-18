Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο: Στάση εργασίας στα σχολεία - Διαμαρτυρία αγροτών έξω από το Προεδρικό

Σε στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7:30 - 9:05 το πρωί, τα μέλη των εκπαιδευτικών συντεχνιών ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να καταστεί μία απίστευτη ταλαιπωρία για όλη την Κύπρο, αφού οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να κλείσουν νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, δεδομένου ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους.

Το ΥΠΑΝ παραθέτει αναλυτικά τις διευθετήσεις που θα ισχύσουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των μαθητών, στη μεταφορά τους και στη διαχείριση της σχολικής ημέρας, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία οικογενειών και παιδιών.

α. Οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών τους στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στις 9:05 και στα Γυμνάσια και Λύκεια στις 9:00 π.μ., καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των λεωφορείων. Επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια προς τα Ειδικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν και θα μεταφερθούν τα παιδιά στα σχολεία τους στις 9:05 π.μ. Σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των παιδιών με ταξί στις Ειδικές Μονάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με τον/την οδηγό ταξί, ώστε να διευθετηθεί η μεταφορά του παιδιού τους στις 9:05 π.μ. και όχι στις 7:30 π.μ. Αναμένεται ότι μετά το πέρας της απεργίας, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους.



β. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.



γ. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για τη μη προσέλευση των μαθητών/ριών στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος Μέσης Εκπαίδευσης, οι απουσίες θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται.



2. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών των δημόσιων νηπιαγωγείων, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού). Ανάλογα με τις οδηγίες αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για τις προθέσεις του προσωπικού και για τις διευθετήσεις που θα γίνουν αναφορικά με τα παιδιά.



3. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά και τα πρωινά δρομολόγια προς τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταφερθούν οι μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία τους πριν τις 7:30 π.μ. Ως εκ τούτου, οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καλούνται να προσέλθουν κανονικά στη Σχολή τους, όπου θα ληφθούν παρουσίες. Τα μαθήματα Ειδικότητας θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων που θα έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που είναι Μέλη της ΟΕΛΜΕΚ κατά τις δύο πρώτες περιόδους θα απασχοληθούν δημιουργικά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Σχολής.

Διαμαρτυρία αγροτών - Σήμερα έξω από το Προεδρικό

Εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, προγραμματίζουν σήμερα18 Δεκεμβρίου, αγροτικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία. Γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.