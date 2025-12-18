Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο: Στάση εργασίας στα σχολεία - Διαμαρτυρία αγροτών έξω από το Προεδρικό

Το ΥΠΑΝ παραθέτει αναλυτικά τις διευθετήσεις που θα ισχύσουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των μαθητών, στη μεταφορά τους και στη διαχείριση της σχολικής ημέρας, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία οικογενειών και παιδιών.
α. Οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών τους στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στις 9:05 και στα Γυμνάσια και Λύκεια στις 9:00 π.μ., καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των λεωφορείων. Επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια προς τα Ειδικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν και θα μεταφερθούν τα παιδιά στα σχολεία τους στις 9:05 π.μ. Σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των παιδιών με ταξί στις Ειδικές Μονάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με τον/την οδηγό ταξί, ώστε να διευθετηθεί η μεταφορά του παιδιού τους στις 9:05 π.μ. και όχι στις 7:30 π.μ. Αναμένεται ότι μετά το πέρας της απεργίας, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
β. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
γ. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για τη μη προσέλευση των μαθητών/ριών στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος Μέσης Εκπαίδευσης, οι απουσίες θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται.
2. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών των δημόσιων νηπιαγωγείων, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού). Ανάλογα με τις οδηγίες αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για τις προθέσεις του προσωπικού και για τις διευθετήσεις που θα γίνουν αναφορικά με τα παιδιά.
3. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά και τα πρωινά δρομολόγια προς τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταφερθούν οι μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία τους πριν τις 7:30 π.μ. Ως εκ τούτου, οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καλούνται να προσέλθουν κανονικά στη Σχολή τους, όπου θα ληφθούν παρουσίες. Τα μαθήματα Ειδικότητας θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων που θα έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που είναι Μέλη της ΟΕΛΜΕΚ κατά τις δύο πρώτες περιόδους θα απασχοληθούν δημιουργικά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Σχολής.
Διαμαρτυρία αγροτών - Σήμερα έξω από το Προεδρικό
Εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, προγραμματίζουν σήμερα18 Δεκεμβρίου, αγροτικές οργανώσεις.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία. Γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Κατά τη μετάβαση τους από τους χώρους συγκέντρωσης προς το Προεδρικό Μέγαρο, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου. Αντίστοιχα, για τη μετάβαση τους στο Σπίτι της Ευρώπης, αναμένεται να πορευθούν μέσω των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να επηρεαστούν δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, ενώ στους υπεραστικούς δρόμους αναμένεται το πρωί της ίδιας μέρας, αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.
Η Αστυνομία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ενώ θα προβεί και σε ρυθμίσεις τροχαίας, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στις περιοχές διεξαγωγής της διαμαρτυρίας.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.
Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.
Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.