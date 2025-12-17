Αυτό μας έλειπε: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/12) ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες στην ευρωπαϊκή του περιοχή ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να είναι θετικοί σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόνισε ότι η περίοδος της γρίπης είχε ξεκινήσει περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και προέτρεψε τους πληθυσμούς να περιορίσουν τη μετάδοση εμβολιαζόμενοι, μένοντας στο σπίτι εάν δεν είναι καλά και φορώντας μάσκα στο κοινό εάν είχαν αναπνευστικά συμπτώματα.

Κίνδυνος παραπληροφόρησης

Ο ΠΟΥ είπε ότι η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης – A(H3N2) υποκατηγορία Κ – προκάλεσε τις λοιμώξεις, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια.

Ο Hans Henri Kluge, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε ότι «η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική. Δείχνει πώς μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Τόνισε επίσης τον κίνδυνο παραπληροφόρησης: «Είναι ζωτικής σημασίας στο τρέχον κλίμα Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ, όπως οι εθνικοί φορείς υγείας και ο ΠΟΥ. Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες πληροφορίες που βασίζονται σε στοιχεία μπορεί να είναι σωτήριες».

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι κύριοι μοχλοί της εξάπλωσης

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν πως το εμβόλιο της γρίπης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από το στέλεχος A(H3N2), αν και μπορεί να μην αποτρέψει τη μόλυνση και ότι ο εμβολιασμός παρέμεινε το πιο σημαντικό προληπτικό βήμα.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, εκείνων με υποκείμενες παθήσεις, των εγκύων γυναικών και των παιδιών», ανέφερε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ήταν επίσης ομάδα προτεραιότητας για την προστασία της υγείας τους και των ασθενών τους.

«Όπως σε άλλες εποχές, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι κύριοι μοχλοί της εξάπλωσης στην κοινότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειοψηφία των σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν νοσηλεία».

Σύμφωνα με τον Kluge, η εποχή της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. «Η τρέχουσα περίοδος γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», είπε, προσθέτοντας: «Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, έχουμε ασφαλή εμβόλια που ενημερώνονται ετησίως και έχουμε ένα σαφές βιβλίο με προστατευτικά μέτρα που λειτουργούν».

Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία δοκιμάζονται

Το βρετανικό NHS δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προετοιμάζεται για έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχει καταγραφεί, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στα χειρουργεία, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία δήλωσε ότι η περίοδος γρίπης της χώρας είχε ξεκινήσει δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Santé publique, ανέφερε ότι η δραστηριότητα της γρίπης «αυξάνεται έντονα» στη μητροπολιτική Γαλλία, με τα κρούσματα να αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων να αυξάνεται.

Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης ήταν ήδη υψηλότερα από την περσινή χειμερινή αιχμή και οι νοσηλείες είχαν διπλασιαστεί σε μια εβδομάδα, ενώ η Ρουμανία και η Ουγγαρία παρουσίασαν επίσης ισχυρή αύξηση των κρουσμάτων.

