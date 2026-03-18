Επικίνδυνα τοξικά σε ακουστικά που φορούν οι νέοι – Τι δείχνει ευρωπαϊκή έρευνα

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ToxFree Life for All, ανέλυσε δεκάδες διαφορετικά μοντέλα ακουστικών και κατέδειξε ότι σε όλα ανιχνεύθηκαν ίχνη τέτοιων ουσιών, αν και σε διαφορετικά επίπεδα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και άλλες χημικές ενώσεις, όπως φθαλικές ουσίες και επιβραδυντικά φλόγας, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ενδοκρινικών διαταρακτών. Οι ουσίες αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία των ορμονών και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία.

Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι κινητοποίησαν την αγορά, καθώς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκαν προληπτικές αποσύρσεις μοντέλων ακουστικών από καταστήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων. Πρόκειται για κινήσεις προληπτικού χαρακτήρα και όχι για γενικευμένη υποχρεωτική ανάκληση.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα επίπεδα των ουσιών που ανιχνεύθηκαν θεωρούνται χαμηλά και δεν συνδέονται με άμεσο κίνδυνο για την υγεία. Ωστόσο, η ανησυχία εστιάζεται στη μακροχρόνια και σωρευτική έκθεση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά και βρίσκονται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Παράγοντες, όπως η θερμότητα και ο ιδρώτας εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνουν τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων χημικών ουσιών από τα υλικά προς τον οργανισμό.

Η δισφαινόλη Α (BPA), που εντοπίστηκε στα δείγματα, χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή πλαστικών. Αν και δεν έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος για τον άνθρωπο, θεωρείται ενδοκρινικός διαταράκτης, καθώς μπορεί να μιμείται τη δράση ορμονών, όπως τα οιστρογόνα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί η χρήση της σε ορισμένα προϊόντα, ιδίως σε εκείνα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας δεν υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο για τους χρήστες, αναδεικνύουν όμως ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα: τη συνεχή έκθεση του οργανισμού σε χαμηλές ποσότητες χημικών ουσιών από προϊόντα καθημερινής χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση της ασφάλειας τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις μεμονωμένες ουσίες, αλλά και τη συνολική έκθεση με την πάροδο του χρόνου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr