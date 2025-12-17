Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στο νερό; Το δίλημμα του 2026 και το στοίχημα της αφαλάτωσης

 17.12.2025 - 22:29
Στο δίλημμα μεταξύ επάρκειας νερού και αυξήσεων στα τιμολόγια φαίνεται να οδηγείται η χώρα το 2026, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων στα φράγματα.

Η κυβέρνηση προωθεί την εγκατάσταση 12 νέων μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θεωρούνται μονόδρομος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ύδρευσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με την άνοδο του τουρισμού.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των αφαλατώσεων επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αναθεώρησης των τιμολογίων νερού, θέμα που, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης εντός του 2026. Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα δεχθούμε ούτε σεντ αύξηση», ενώ ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας τονίζει πως «δεν μπορεί να μετακυληθεί κόστος στους καταναλωτές».

Το κυβερνητικό πλάνο προβλέπει την πλήρη λειτουργία και των 12 μονάδων αφαλάτωσης έως τον Μάιο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού.

Δείτε το ρεπορτάζ του Νεοκλή Νεοκλέους στον ALPHA Κύπρου

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

 17.12.2025 - 22:08
Αυτό μας έλειπε: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

 17.12.2025 - 22:52
Την εκτίμηση ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 μπορεί να πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

