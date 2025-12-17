Έρχονται αυξήσεις στο νερό; Το δίλημμα του 2026 και το στοίχημα της αφαλάτωσης

Η κυβέρνηση προωθεί την εγκατάσταση 12 νέων μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θεωρούνται μονόδρομος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ύδρευσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με την άνοδο του τουρισμού.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των αφαλατώσεων επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αναθεώρησης των τιμολογίων νερού, θέμα που, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης εντός του 2026. Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα δεχθούμε ούτε σεντ αύξηση», ενώ ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας τονίζει πως «δεν μπορεί να μετακυληθεί κόστος στους καταναλωτές».

Το κυβερνητικό πλάνο προβλέπει την πλήρη λειτουργία και των 12 μονάδων αφαλάτωσης έως τον Μάιο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού.

