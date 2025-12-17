Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

 17.12.2025 - 22:08
Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

Την εκτίμηση ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 μπορεί να πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχει δώσει νέα δυναμική στη διαδικασία και πρόσθεσαν ότι υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν τα ΜΟΕ και να υπάρξει νέα διευρυμένη διάσκεψη το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το Κυπριακό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα διεξαχθεί και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας ενώ την ίδια περίοδο προσδιορίζεται και Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ με την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Αναφορικά με τις τελευταίες κινήσεις της Λιβύης οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης διαθέτει μια προσέγγιση που είναι ευνοϊκή για τη χώρα του και ο καθένας μπορεί να εκφράζει μαξιμαλιστικές θέσεις, όμως τα θέματα αυτά λύνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαμαρτυρία αγροτών: Tην Πέμπτη έξω από το Προεδρικό - Δείτε ώρες και δρομολόγιο για να μην «κολλήσετε» στην κίνηση
Καιρός: Τυλιχθείτε τις κουβέρτες και βρείτε τη ζιβανία – Στους 2 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία στα ορεινά – Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Απίστευτο επεισόδιο στο Στρασβούργο - Έλληνας ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο - Υπεβλήθη μήνυση
«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο
Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία
Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος με ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από ευρωβουλευτή - Τι λέει η κάθε πλευρά - Η γαλλική Αστυνομία ψάχνει τον Ν. Παππά

 17.12.2025 - 21:58

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

  •  17.12.2025 - 22:08
Και επισήμως σκυτάλη στην Κύπρο για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Και επισήμως σκυτάλη στην Κύπρο για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  17.12.2025 - 19:45
Τμ. Περιβάλλοντος: Ξεκαθαρίζει για απόβλητα και πρόστιμο μετά την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής

Τμ. Περιβάλλοντος: Ξεκαθαρίζει για απόβλητα και πρόστιμο μετά την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής

  •  17.12.2025 - 21:10
«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο

«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο

  •  17.12.2025 - 16:32
Δικηγόροι Αθηνάς Δημητρίου: Σκοπιμότητες πίσω από την επιλεκτική διαρροή - Η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη είναι «ευθεία προσβολή τεκμηρίου αθωότητας»

Δικηγόροι Αθηνάς Δημητρίου: Σκοπιμότητες πίσω από την επιλεκτική διαρροή - Η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη είναι «ευθεία προσβολή τεκμηρίου αθωότητας»

  •  17.12.2025 - 21:20
50 χρόνια άριστοι!

50 χρόνια άριστοι!

  •  17.12.2025 - 20:00
«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

  •  17.12.2025 - 19:28
Έλενα Παπαρίζου: Επιστροφή στη σκηνή με Τάκη Ζαχαράτο και καμπαρέ σόου - υπερπαραγωγή

Έλενα Παπαρίζου: Επιστροφή στη σκηνή με Τάκη Ζαχαράτο και καμπαρέ σόου - υπερπαραγωγή

  •  17.12.2025 - 20:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα