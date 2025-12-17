Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑναστολή «δίωξης» για τον ένα εκ των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστολή «δίωξης» για τον ένα εκ των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

 17.12.2025 - 18:20
Αναστολή «δίωξης» για τον ένα εκ των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Στην απόφαση για μη άσκηση περαιτέρω δίωξης αναφορικά με τις υποθέσεις που είχαν εγερθεί κατά του ενός εκ των δύο Ελληνοκυπρίων κατηγορουμένων, προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, το «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Η υπόθεση αφορούσε κατηγορίες για φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Κατά τη σημερινή διαδικασία η «εισαγγελία» κατέθεσε φάκελο αναστολής της δίωξης εναντίον του άνδρα κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το όχημα κατά την 19η Ιουλίου. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο «δικαστής» διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ενημέρωσε το «δικαστήριο» πως η δεύτερη κατηγορούμενη αποδέχεται τις κατηγορίες που της έχουν προσαφθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη διαδικασία, η εν λόγω κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε το ιστορικό των υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της απόφασης του «δικαστηρίου» για τη γυναίκα κατηγορούμενη ορίστηκε για τις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο άνδρας, για τον οποίο σήμερα αποφασίστηκε αναστολή της δίωξης του, παραμένει στα κατεχόμενα και θα αναμένει το αποτέλεσμα της «δίκης» σχετικά με την τύχη της δεύτερης κατηγορούμενης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαμαρτυρία αγροτών: Tην Πέμπτη έξω από το Προεδρικό - Δείτε ώρες και δρομολόγιο για να μην «κολλήσετε» στην κίνηση
Καιρός: Τυλιχθείτε τις κουβέρτες και βρείτε τη ζιβανία – Στους 2 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία στα ορεινά – Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Απίστευτο επεισόδιο στο Στρασβούργο - Έλληνας ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο - Υπεβλήθη μήνυση
«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο
Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία
Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να χρησιμοποιεί το όνομα και την ιστορία μας για προπαγανδιστικούς σκοπούς»

 17.12.2025 - 18:01
Επόμενο άρθρο

Ούτε 23, ούτε 25 βαθμοί -Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για να βάλεις το πρωί στο αυτοκίνητο

 17.12.2025 - 18:40
Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Πολιτογραφήσεις - Πέφτει η αυλαία στη δίκη για τα χρυσά διαβατήρια: Το Κακουργιοδικείο αποφασίζει για Συλλούρη – Τζιοβάνη

Πολιτογραφήσεις - Πέφτει η αυλαία στη δίκη για τα χρυσά διαβατήρια: Το Κακουργιοδικείο αποφασίζει για Συλλούρη – Τζιοβάνη

  •  17.12.2025 - 16:00
«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο

«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο

  •  17.12.2025 - 16:32
Απίστευτο επεισόδιο στο Στρασβούργο - Έλληνας ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο - Υπεβλήθη μήνυση

Απίστευτο επεισόδιο στο Στρασβούργο - Έλληνας ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο - Υπεβλήθη μήνυση

  •  17.12.2025 - 17:00
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

  •  17.12.2025 - 14:18
Διαμαρτυρία αγροτών: Tην Πέμπτη έξω από το Προεδρικό - Δείτε ώρες και δρομολόγιο για να μην «κολλήσετε» στην κίνηση

Διαμαρτυρία αγροτών: Tην Πέμπτη έξω από το Προεδρικό - Δείτε ώρες και δρομολόγιο για να μην «κολλήσετε» στην κίνηση

  •  17.12.2025 - 17:37
Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία

Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία

  •  17.12.2025 - 16:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα