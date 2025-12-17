Αναστολή «δίωξης» για τον ένα εκ των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Κατά τη σημερινή διαδικασία η «εισαγγελία» κατέθεσε φάκελο αναστολής της δίωξης εναντίον του άνδρα κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το όχημα κατά την 19η Ιουλίου. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο «δικαστής» διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ενημέρωσε το «δικαστήριο» πως η δεύτερη κατηγορούμενη αποδέχεται τις κατηγορίες που της έχουν προσαφθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη διαδικασία, η εν λόγω κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε το ιστορικό των υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της απόφασης του «δικαστηρίου» για τη γυναίκα κατηγορούμενη ορίστηκε για τις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο άνδρας, για τον οποίο σήμερα αποφασίστηκε αναστολή της δίωξης του, παραμένει στα κατεχόμενα και θα αναμένει το αποτέλεσμα της «δίκης» σχετικά με την τύχη της δεύτερης κατηγορούμενης.