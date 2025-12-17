Και επισήμως σκυτάλη στην Κύπρο για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Υφυπουργός, παρουσιάζοντας τη χάλκινη δημιουργία του καλλιτέχνη Χρήστου Κυριακίδη, τόνισε ότι η δημιουργία απεικονίζει την Κύπρο στην ολότητά της, χωρίς τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους είναι αναγκαία για την πραγματική ολοκλήρωση, υπογράμμισε η κυρία Ραουνά, ιδιαίτερα όταν συζητώνται θέματα διεύρυνσης τα οποία αφορούν την επανένωση της Ευρώπης.

Σε ότι αφορά τα θέματα του Συμβουλίου, τους Υπουργούς απασχόλησαν η προετοιμασία του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θέματα διεύρυνσης, ο νομοθετικός προγραμματισμός για το επόμενο έτος, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026.

Πηγή: news.rik.cy