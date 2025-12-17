Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και επισήμως σκυτάλη στην Κύπρο για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 17.12.2025 - 19:45
Και επισήμως σκυτάλη στην Κύπρο για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κύπρος παρέλαβε, επίσημα τη σκυτάλη της Προεδρίας από τη Δανία στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με μια ανταλλαγή δώρων μεταξύ της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένας Ραουνά και της ομολόγου της Μαρία Μπγιέρ.

Η Υφυπουργός, παρουσιάζοντας τη χάλκινη δημιουργία του καλλιτέχνη Χρήστου Κυριακίδη, τόνισε ότι η δημιουργία απεικονίζει την Κύπρο στην ολότητά της, χωρίς τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους είναι αναγκαία για την πραγματική ολοκλήρωση, υπογράμμισε η κυρία Ραουνά, ιδιαίτερα όταν συζητώνται θέματα διεύρυνσης τα οποία αφορούν την επανένωση της Ευρώπης.

Σε ότι αφορά τα θέματα του Συμβουλίου, τους Υπουργούς απασχόλησαν η προετοιμασία του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θέματα διεύρυνσης, ο νομοθετικός προγραμματισμός για το επόμενο έτος, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026.

Πηγή: news.rik.cy

«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

 17.12.2025 - 19:28
50 χρόνια άριστοι!

 17.12.2025 - 20:00
Την εκτίμηση ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 μπορεί να πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

