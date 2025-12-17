Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γιενί Ντουζέν», ο κ. Έρχιουρμαν αντέδρασε στη συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, αναφέροντας ότι μια τέτοια προσέγγιση «κλονίζει την εμπιστοσύνη» καθώς "παραγνωρίζει", όπως υποστήριξε, το καθεστώς της τουρκοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι σε όλες τις συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η τουρκοκυπριακή πλευρά συμμετέχει έχοντας «ισότιμη θέση». Όπως είπε, η αντιμετώπιση που θέλει "να αγνοεί τη βούληση για λύση και το ισότιμο καθεστώς των Τουρκοκυπρίων", όχι μόνο δεν συμβάλλει στο κλίμα που απαιτείται για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά αντιθέτως πλήττει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είπε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι «ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους» στο νησί και δεν αποδέχεται την παραγνώριση αυτής της πραγματικότητας μέσω δηλώσεων ή πρωτοβουλιών.

