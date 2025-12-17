Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ενωση που επιχειρεί η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.