Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΙκανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

 17.12.2025 - 14:36
Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

Προχωρούμε με την υλοποίηση του έργου μας και την κοινωνική και αναπτυξιακή μας πολιτική χωρίς προσκόμματα και χωρίς καθυστερήσεις, δήλωσε μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Είπε ότι με την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει επιτελεστεί μία σημαντική πολιτειακή πράξη, ευχαριστώντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί υπήρξε, όπως είπε, μια σκληρή εργασία και μια στενή συνεργασία μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ικανοποίηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο ευχαρίστησε και όλα τα κόμματα που δεν ψήφισαν μεν τον προϋπολογισμό "αλλά έχουμε ακούσει κριτική και η κριτική για μας είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε πάντοτε να βλέπουμε θετικές εισηγήσεις, αλλά και να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας", όπως είπε.

"Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποιήσή μου ακόμα μία φορά γιατί μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας με τους γνωστούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια
Ατύχημα για γνωστό Κύπριο: «Δεν υπάρχει χειρότερο» – Η φωτογραφία με πατερίτσα
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
«Οδυσέααα!» - Η απελπισμένη Κύπρια μάνα σε σεισμό: Άσκηση ετοιμότητας ή κυπριακό σκετσάκι; Τι πήγε λάθος στο βίντεο της Πολιτικής Άμυνας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

 17.12.2025 - 14:18
Επόμενο άρθρο

Αλλάζει όψη η πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού Μοναστηράκι

 17.12.2025 - 14:46
Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

  •  17.12.2025 - 14:36
Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

  •  17.12.2025 - 11:56
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

  •  17.12.2025 - 14:18
Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

  •  17.12.2025 - 09:44
Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

  •  17.12.2025 - 13:12
Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

  •  17.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα