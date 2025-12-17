Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

Είπε ότι με την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει επιτελεστεί μία σημαντική πολιτειακή πράξη, ευχαριστώντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί υπήρξε, όπως είπε, μια σκληρή εργασία και μια στενή συνεργασία μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ικανοποίηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο ευχαρίστησε και όλα τα κόμματα που δεν ψήφισαν μεν τον προϋπολογισμό "αλλά έχουμε ακούσει κριτική και η κριτική για μας είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε πάντοτε να βλέπουμε θετικές εισηγήσεις, αλλά και να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας", όπως είπε.

"Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποιήσή μου ακόμα μία φορά γιατί μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας με τους γνωστούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ