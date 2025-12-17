Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνθρώπινο χέρι πίσω από την φωτιά σε όχημα στη Λάρνακα - Υπόθεση εμπρησμού διερευνούν οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανθρώπινο χέρι πίσω από την φωτιά σε όχημα στη Λάρνακα - Υπόθεση εμπρησμού διερευνούν οι Αρχές

 17.12.2025 - 15:11
Ανθρώπινο χέρι πίσω από την φωτιά σε όχημα στη Λάρνακα - Υπόθεση εμπρησμού διερευνούν οι Αρχές

Υπόθεση εμπρησμού διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, σε σχέση με φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο σε περιφραγμένο χώρο στο Αλεθρικό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λάρνακα – Έσβησαν τη φωτιά πολίτες πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής

Το όχημα είναι ιδιοκτησία 67χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν την άφιξη των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας και σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση φαίνεται να πρόκειται για εμπρησμό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια
Ατύχημα για γνωστό Κύπριο: «Δεν υπάρχει χειρότερο» – Η φωτογραφία με πατερίτσα
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
«Οδυσέααα!» - Η απελπισμένη Κύπρια μάνα σε σεισμό: Άσκηση ετοιμότητας ή κυπριακό σκετσάκι; Τι πήγε λάθος στο βίντεο της Πολιτικής Άμυνας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Η βροχή βάφτηκε κόκκινη στο Ιράν – Εντυπωσιακές εικόνες

 17.12.2025 - 14:59
Επόμενο άρθρο

Η Warner Bros απέρριψε την πρόταση - μαμούθ $108,4 δισ. της Paramount, ανοιχτός ο δρόμος για το Netflix

 17.12.2025 - 15:16
Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

  •  17.12.2025 - 14:36
Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

  •  17.12.2025 - 11:56
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

  •  17.12.2025 - 14:18
Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

  •  17.12.2025 - 09:44
Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

  •  17.12.2025 - 13:12
Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

  •  17.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα