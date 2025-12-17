Ανθρώπινο χέρι πίσω από την φωτιά σε όχημα στη Λάρνακα - Υπόθεση εμπρησμού διερευνούν οι Αρχές

Το όχημα είναι ιδιοκτησία 67χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν την άφιξη των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας και σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση φαίνεται να πρόκειται για εμπρησμό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ