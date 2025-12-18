Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 18.12.2025 - 06:46
Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ από το Σάββατο αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα τα οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία του καιρού:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εμπρησμός σε κάβα τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός
Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Γιορτινή έξοδος στην Κύπρο: Από ταβέρνες μέχρι μουσικοχορευτικά - Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές - Στο περίμενε για τα ωράρια
Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων - Όλες οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε
Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο: Στάση εργασίας στα σχολεία - Διαμαρτυρία αγροτών έξω από το Προεδρικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιορτινή έξοδος στην Κύπρο: Από ταβέρνες μέχρι μουσικοχορευτικά - Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές - Στο περίμενε για τα ωράρια

 18.12.2025 - 06:44
Επόμενο άρθρο

Εμπρησμός σε κάβα τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός

 18.12.2025 - 06:54
Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια δύσκολη πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από κόμμα–ρυθμιστή των εξελίξεων, με καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του τόπου, το ΔΗΚΟ κατατάσσεται πλέον –σύμφωνα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις– στην τέταρτη θέση, πίσω από το ΕΛΑΜ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

  •  18.12.2025 - 06:35
Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο: Στάση εργασίας στα σχολεία - Διαμαρτυρία αγροτών έξω από το Προεδρικό

Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο: Στάση εργασίας στα σχολεία - Διαμαρτυρία αγροτών έξω από το Προεδρικό

  •  18.12.2025 - 07:17
Εμπρησμός σε κάβα τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός

Εμπρησμός σε κάβα τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Σήμανε συναγερμός

  •  18.12.2025 - 06:54
Γιορτινή έξοδος στην Κύπρο: Από ταβέρνες μέχρι μουσικοχορευτικά - Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές - Στο περίμενε για τα ωράρια

Γιορτινή έξοδος στην Κύπρο: Από ταβέρνες μέχρι μουσικοχορευτικά - Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές - Στο περίμενε για τα ωράρια

  •  18.12.2025 - 06:44
Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές στο σκηνικό – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  18.12.2025 - 06:46
Σύλληψη 41χρονου σε ευρωπαϊκή χώρα που απέσπασε χρηματικό ποσό από ηλικιωμένο μέσω διαδικτύου

Σύλληψη 41χρονου σε ευρωπαϊκή χώρα που απέσπασε χρηματικό ποσό από ηλικιωμένο μέσω διαδικτύου

  •  18.12.2025 - 06:27
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

  •  18.12.2025 - 07:01
Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων - Όλες οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων - Όλες οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

  •  18.12.2025 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα