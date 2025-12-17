Ecommbx
Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία

 17.12.2025 - 16:25
Το επόμενο Xiaomi smartphone θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Xiaomi, πέρα από τα μοντέλα που ετοιμάζει για το τέλος του μήνα όπως το Redmi Turbo 5 Pro με μπαταρία 9.000 mAh, φαίνεται πως δουλεύει πάνω σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο smartphone με μπαταρία 10.000 mAh, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τη φήμη, η συσκευή θα υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 100W αλλά και πολύ γρήγορη ασύρματη φόρτιση, ενώ παρά τη γιγαντιαία μπαταρία το πάχος της δεν θα ξεπερνά τα 8,5mm, κάτι που θεωρείται εντυπωσιακό επίτευγμα από πλευράς σχεδιασμού και μηχανικής.

Ανάλογη κίνηση ετοιμάζει και η Honor με μοντέλο της σειράς Win που επίσης θα φέρει μπαταρία 10.000 mAh και φόρτιση 100W, δείχνοντας ότι το όνειρο για πραγματική αυτονομία πολλών ημερών, ανεξαρτήτως χρήσης, πλησιάζει επιτέλους στο να γίνει πραγματικότητα.

Για το οικοσύστημα της Xiaomi παραμένει άγνωστο αν το συγκεκριμένο τηλέφωνο θα λανσαριστεί με το brand Xiaomi, Redmi ή Poco, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται όταν προχωρήσει η ανάπτυξη του project ή σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις Τύπου.

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

