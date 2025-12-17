Απίστευτο επεισόδιο στο Στρασβούργο - Έλληνας ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο - Υπεβλήθη μήνυση

Εχθές -16 Δεκεμβρίου- στις 23.00 ομάδα της ελληνικής αποστολής δημοσιογράφων που καλύπτει την ολομέλεια βρέθηκε μπροστά σε μια ακραία κατάσταση πολυεπίπεδης βίας.

Ο Νίκος Παππάς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε εστιατόριο μπαρ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης παράλληλα με τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά όχι και στην ίδια παρέα. Δύο από τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν πως η βραδιά είχε τελειώσει χαιρέτησαν και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του χώρου. Ο ευρωβουλευτής σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο φωνάζοντας πως τον είχε πατήσει και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος φανερά αιφνιδιασμένος είπε στον Ευρωβουλευτή πως ποτέ δεν τον ακούμπησε και πως εκείνος επιχείρησε να τον ρίξει με τρικλοποδιά στο έδαφος.

Ο Παππάς στη συνέχεια ακολούθησε προς την έξοδο τους δυο δημοσιογράφους. Στον διάδρομο της εξόδου έπιασε από τον λαιμό, όντας από πίσω του, τον δημοσιογράφο και τον χτύπησε επανειλημμένα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, που δέχθηκε την επίθεση έπεσε στο πάτωμα ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά στα σχεδόν 2 μέτρα και την σωματοδομή του πρώην μπασκετμπολίστα.

Οι δυο δημοσιογράφοι σε απόλυτο σοκ τρέμοντας μπήκαν ξανά στο εστιατόριο και απευθύνθηκαν στους υπόλοιπους. Η ομάδα των δημοσιογράφων βγήκε από τον χώρο στον οποίο συνάντησε τον ευρωβουλευτή σε έξαλλη κατάσταση να επιχειρεί και πάλι να επιτεθεί στον δημοσιογράφο. Οι απειλές συνοδεύτηκαν από κάτι ακόμη πιο ακραίο: "σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι"... εκει εγινε απόλυτα σαφες πως ο ευρωβουλευτης δεν ειχε απολύτως καμία διαθεση να κρυφτεί πίσω απο "δικαιολογίες". Ειχε ομολογήσει την βίαιη επίθεση και επέμενε πως ηταν μονο η αρχη... μετα απο 20 λεπτη "επιχείρηση" ο ευρωβουλευτης έφυγε απο το σημειο λέγοντας "απολογούμαι σε εσας για την ενταση" και ο δημοσιογραφος επέστρεψε σε κατάσταση απόλυτου σοκ στο ξενοδοχειο του.

Ο δημοσιογραφος αναφέρει πως μια ωρα αργοτερα ο Νικος Παπάς του εστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικα μονο που και αυτο φαινεται να το μετανιωσε καθώς λεπτα αργοτερα τα διέγραψε (φωτο). Την επομενη ο δημοσιογραφος αλλα και τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής είδαν τον Νίκο Παππά να κατεβαίνει στο λόμπι του ξενοδοχειο -διαμένει τελικώς στο ιδιο- και να κάθετε στο ιδιο τραπεζι με το θυμα του..."Καλημερα ολα καλα;" ηταν το πρωτο πραγμα που ειπε την ωρα που με άνεση κάθισε για το πρωινό... ο Έλληνας δημοσιογραφος του ζήτησε να αποχωρήσει με τον Παπα να σημειώνει "δεν μπορω να πιω καφε στο ξενοδοχειο μου;:

Το θυμα της επίθεσης όντας επι ωρες σε σοκ με τα οσα υπέστη σωματικά αλλα και λεκτικά ισχυρίζεται πως εχει λάβει και στο παρελθον απειλητικά μηνύματα απο τον Παππά την περιοδο που ο τελευταίος ηταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χωρας μας στην Ευρωπη.

Ο δημοσιογραφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργο κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασια του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικια δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτες. Δείτε το πλήρες κείμενο της μήνυσης:

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Αρβανίτης ενώ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πριν από μερικά λεπτά άγνοια για το τι έχει συμβεί.

EΞΕΛΙΞΗ: Εκτός ευρωομάδας και προς διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά την άγρια επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε την απόφαση να θέσει εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με αίτημα τη διαγραφή του.