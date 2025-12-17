Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια
LIKE ONLINE

VIDEO: Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια

 17.12.2025 - 13:12
VIDEO: Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια

Ένας 41χρονος κατάφερε να αποδράσει ξανά από φυλακή υψίστης ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως «ειδικού» στις αποδράσεις.

Ο 41χρονος Αλβανός άνδρας, γνωστός πλέον με το προσωνύμιο «Βασιλιάς των Αποδράσεων», κατάφερε να δραπετεύσει από φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που θυμίζουν σκηνές από ταινία.

Το μεγάλο σχέδιο απόδρασης
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, απέσπασε απαρατήρητος μια λίμα από εργαστήριο της φυλακής και με αυτήν έκοψε τα μεταλλικά κάγκελα του κελιού του. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο σχοινί από δεμένα σεντόνια για να κατέβει από το παράθυρο.

Ο δραπέτης διέσχισε την εσωτερική αυλή και σκαρφάλωσε τον εξωτερικό τοίχο χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Πηγές αναφέρουν ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του, ωστόσο ο συναγερμός δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, πιθανότατα λόγω της χρονικής στιγμής της απόδρασης, που συνέπεσε με την αλλαγή φρουράς.

Ο άνδρας επρόκειτο να αποφυλακιστεί το 2048.

Σπάει κάθε - αρνητικό - ρεκόρ: Τέταρτη απόδραση σε 16 χρόνια
Αν και η πρόσφατη απόδραση εντυπωσίασε, αυτό που προκάλεσε πραγματική αίσθηση ήταν το «ιστορικό» του. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που καταφέρνει να αποδράσει από σωφρονιστικό κατάστημα.

Η πρώτη απόδραση σημειώθηκε το 2009, ακολούθησε δεύτερη το 2013, ενώ το 2023 είχε δραπετεύσει από φυλακή στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας έναν αυτοσχέδιο «ανθρώπινο πύργο» από συγκρατούμενους για να υπερβεί τα τείχη.

Μα τι γίνεται επιτέλους με το σωφρονιστικό σύστημα;
Παρότι δεν κατάφερε ποτέ να παραμείνει ελεύθερος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναλαμβανόμενη ικανότητά του να αποδράει προκαλεί έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία.

Η τελευταία του απόδραση έκανε τους πολίτες της Ιταλίας να ασκήσουν εκ νέου κριτική για τις συνθήκες στις φυλακές, με βασικά προβλήματα τον υπερπληθυσμό και την υποστελέχωση του προσωπικού ασφαλείας.

Στο παρελθόν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κρατουμένων που έχουν αποδράσει με ευρηματικούς τρόπους, από απόκρυψη σε αποσκευές συγκρατουμένων έως μεταμφίεση σε επισκέπτες.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια
Ατύχημα για γνωστό Κύπριο: «Δεν υπάρχει χειρότερο» – Η φωτογραφία με πατερίτσα
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
«Οδυσέααα!» - Η απελπισμένη Κύπρια μάνα σε σεισμό: Άσκηση ετοιμότητας ή κυπριακό σκετσάκι; Τι πήγε λάθος στο βίντεο της Πολιτικής Άμυνας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια

 17.12.2025 - 12:59
Επόμενο άρθρο

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

 17.12.2025 - 13:12
LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (17/12) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Γιώργος Βαρνάβα: Καταγγελίες για την ΕΔΕΚ και πολιτικό άνοιγμα προς το ΔΗΚΟ - Δεν θα είναι υποψήφιος στις Βουλευτικές

Γιώργος Βαρνάβα: Καταγγελίες για την ΕΔΕΚ και πολιτικό άνοιγμα προς το ΔΗΚΟ - Δεν θα είναι υποψήφιος στις Βουλευτικές

  •  17.12.2025 - 10:41
Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

  •  17.12.2025 - 11:56
Απεργία εκπαιδευτικών: Πώς επηρεάζονται τα πρωινά δρομολόγια για μαθητές Δημοτικής και Μέσης - Κανονικά το μεσημέρι

Απεργία εκπαιδευτικών: Πώς επηρεάζονται τα πρωινά δρομολόγια για μαθητές Δημοτικής και Μέσης - Κανονικά το μεσημέρι

  •  17.12.2025 - 12:13
Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγηκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγηκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

  •  17.12.2025 - 09:44
Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

  •  17.12.2025 - 13:12
Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

  •  17.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα