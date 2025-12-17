Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Το βίντεο παρουσιάζει σκηνές που μοιάζουν να προέρχονται από τη νέα ταινία Avengers. Η ποιότητα, τα εφέ και οι γνώριμοι χαρακτήρες έκαναν πολλούς να πιστέψουν πως πρόκειται για επίσημο trailer.

Ωστόσο, σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται αμφιβολίες για το αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα; Ένα διαδικτυακό μυστήριο που διχάζει το κοινό και αποδεικνύει πόσο λεπτή έχει γίνει πλέον η γραμμή ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακά δημιουργημένο.

Δείτε το βίντεο: