Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

 17.12.2025 - 12:31
Το νέο trailer των Avengers Doomsday έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους φαν της Marvel.

Το βίντεο παρουσιάζει σκηνές που μοιάζουν να προέρχονται από τη νέα ταινία Avengers. Η ποιότητα, τα εφέ και οι γνώριμοι χαρακτήρες έκαναν πολλούς να πιστέψουν πως πρόκειται για επίσημο trailer.

 

 

 
 
 
Ωστόσο, σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται αμφιβολίες για το αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα; Ένα διαδικτυακό μυστήριο που διχάζει το κοινό και αποδεικνύει πόσο λεπτή έχει γίνει πλέον η γραμμή ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακά δημιουργημένο.

Δείτε το βίντεο:

