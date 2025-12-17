Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο

Παιδί 9 ετών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγρινίου μετά από επικίνδυνο

Το περιστατικό συνέβη, όταν δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν σε σχολείο της πόλης και αποφάσισαν να δοκιμάσουν ένα επικίνδυνο challenge, το οποίο απαιτούσε την κατάποση φαρμάκων.

Ένα από τα παιδιά χορήγησε το φάρμακο στον φίλο του, με αποτέλεσμα αυτός να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που έδωσε το φάρμακο, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα