Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο κτίριο τους διευθυντές του σχολείου στην Κυψέλη που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.
Κατά πληροφορίες, οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να ανοίξει την πόρτα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις