Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο κτίριο τους διευθυντές του σχολείου στην Κυψέλη που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο κτίριο τους διευθυντές του σχολείου στην Κυψέλη που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη

 17.12.2025 - 10:31
Μαθητές κλείδωσαν μέσα στο κτίριο τους διευθυντές του σχολείου στην Κυψέλη που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη

Νέο επεισόδιο στο σχολείο της Κυψέλης που έγινε το περιστατικό με την 16χρονη, καθώς μαθητές φέρονται να κλείδωσαν τους δύο διευθυντές μέσα στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι η κατάληψη που είχε προηγηθεί, είχε ήδη λήξει.

Κατά πληροφορίες, οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να ανοίξει την πόρτα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της εντός του σχολικού χώρου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις από τους μαθητές.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

