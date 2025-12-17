Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

 17.12.2025 - 09:50
LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί με παρεμβάσεις από εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενόψει και της τελικής ψηφοφορίας.

Δείτε live εικόνα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο Κυπριακό παραμένουν εύθραυστες, η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία εντός θεσμικού πλαισίου και να αποτρέψει ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτελεί σαφή μήνυμα προς όλα τα μέρη: το Κυπριακό δεν κινείται με ερμηνείες ούτε με αποσπασματικές ερμηνείες δηλώσεων.

