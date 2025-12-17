Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο 43χρονος «ήρωας» της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι

 17.12.2025 - 10:16
Ο ιδιοκτήτης καταστήματος μαναβικής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της φονικής επίθεσης της Κυριακής, ενδέχεται να χάσει το αριστερό του χέρι, ωστόσο δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά όταν πάλεψε με τον ένοπλο και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις αρχές, περαιτέρω απώλειες ζωών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Σαμ Ίσα, ο 43χρονος δέχθηκε περίπου πέντε σφαίρες στο αριστερό του χέρι, ενώ μία από αυτές έχει σφηνωθεί βαθιά πίσω από την ωμοπλάτη του. Οι τραυματισμοί προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος, οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού παραμένει υψηλός.

Ο πατέρας του Άχμεντ, μιλώντας σε αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο γιος του, πρώην αστυνομικός, βρισκόταν σε καφέ με φίλους του όταν αντιλήφθηκε τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο πλήθος. «Η συνείδηση και η ψυχή του τον οδήγησαν να ορμήσει πάνω στον ένοπλο και να του πάρει το όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξάδελφος του τραυματία μετέφερε λόγια του ίδιου του Άχμεντ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι «ο Θεός μού έδωσε θάρρος» και ότι αισθάνεται περήφανος που έσωσε ζωές.

Η πράξη του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στην Αυστραλία και διεθνώς. Δημόσιος έρανος που οργανώθηκε για τη στήριξη του Άχμεντ και της οικογένειάς του έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια από πάνω από 25.000 δωρητές. Ανάμεσα στις δωρεές ξεχωρίζει ποσό 99.999 αυστραλιανών δολαρίων από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν.

Τον τραυματία επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, καθώς και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, οι οποίοι εξήραν δημόσια το θάρρος και την αποφασιστικότητά του. Ο Κρις Μινς δήλωσε ότι η επέμβαση του Άχμεντ αλ Άχμεντ ήταν καθοριστική και συνέβαλε στο να αποτραπούν περισσότερα θύματα από την επίθεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

