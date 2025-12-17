Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

VIDEO: Κάμερα καταγράφει διαρρήκτη να εισβάλλει σε σπίτι στη Χλώρακα και γίνεται viral

 17.12.2025 - 10:45
VIDEO: Κάμερα καταγράφει διαρρήκτη να εισβάλλει σε σπίτι στη Χλώρακα και γίνεται viral

Ένα βίντεο που αποτυπώνει με λεπτομέρεια τη δράση διαρρήκτη σε κατοικία στη Χλώρακα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει τον ύποπτο να εισέρχεται ανενόχλητος στο σπίτι με σκοπό την κλοπή.

Σύμφωνα με το Pafos Press, το οπτικό υλικό αναρτήθηκε αρχικά από την ιδιοκτήτρια της οικίας και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως, με πολίτες να ζητούν τον άμεσο εντοπισμό του δράστη. Στο βίντεο, το πρόσωπο του υπόπτου διακρίνεται καθαρά, γεγονός που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές στις έρευνες.

Όπως επισημαίνει το Pafos Press, το περιστατικό αναδεικνύει τόσο το θράσος των δραστών όσο και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και λήψης μέτρων ασφάλειας από τους πολίτες. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το μέσο δεν προχωρά στη δημοσίευση του βίντεο με εμφανή τα χαρακτηριστικά του προσώπου, σεβόμενο τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο:

@pafospress

ΠΑΦΟΣ: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ διαρρήκτη να εισβάλλει σε κατοικία

♬ πρωτότυπος ήχος - PafosPress.com

