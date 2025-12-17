VIDEO: Κάμερα καταγράφει διαρρήκτη να εισβάλλει σε σπίτι στη Χλώρακα και γίνεται viral

Σύμφωνα με το Pafos Press, το οπτικό υλικό αναρτήθηκε αρχικά από την ιδιοκτήτρια της οικίας και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως, με πολίτες να ζητούν τον άμεσο εντοπισμό του δράστη. Στο βίντεο, το πρόσωπο του υπόπτου διακρίνεται καθαρά, γεγονός που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές στις έρευνες.

Όπως επισημαίνει το Pafos Press, το περιστατικό αναδεικνύει τόσο το θράσος των δραστών όσο και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και λήψης μέτρων ασφάλειας από τους πολίτες. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το μέσο δεν προχωρά στη δημοσίευση του βίντεο με εμφανή τα χαρακτηριστικά του προσώπου, σεβόμενο τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο: