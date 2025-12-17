Ecommbx
Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

 17.12.2025 - 15:22
Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

Άσκηση διαχείρισης τρομοκρατικού κτυπήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19.12.2025, μεταξύ των ωρών 10.00 – 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία.

Η Αστυνομία Κύπρου στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματίζουν άσκηση η οποία θα αφορά τρομοκρατικό κτύπημα στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου στη Λευκωσία.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς επίσης και από τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας.

Στόχος της άσκησης είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας, ανταπόκρισης, αλλά και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια του Συνεδριακού Κέντρου και ταυτόχρονα η γνωριμία και η εξοικείωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στον χώρο των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού.

Κατά την ημέρα της άσκησης αναμένεται να παρατηρηθεί κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή διεξαγωγής της, ενώ παράλληλα εντός των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου, θα ριχθούν πυροβολισμοί από αβολίδοτα φυσίγγια.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται το κοινό ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

