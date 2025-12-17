Στρασβούργο: Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο η νομοθεσία νομιμοποίησης των αμβλώσεων

Η Ολομέλεια εξέτασε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice, My Choice: για ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση», η οποία συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο επαληθευμένες υπογραφές και αποφάσισε επί του σχετικού σχεδίου ψηφίσματος.

Στο κείμενό του, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι πολλές γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες αυτές να μεταρρυθμίσουν τους νόμους και τις πολιτικές τους για τις αμβλώσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές, καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με την πρόταση «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» , να θεσπίσει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης με δυνατότητα επιλογής, ανοιχτό σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε εθελοντική βάση, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα επέτρεπε σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή τερματισμό κυήσεων σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία σε οποιονδήποτε δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη έκτρωση.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν τον ρόλο της ΕΕ στην υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων (SRHR) και ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για τη διασφάλιση της σωματικής αυτονομίας και της καθολικής πρόσβασης στη SRHR, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον οικογενειακό προγραμματισμό, της οικονομικά προσιτής αντισύλληψης, της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης και της μητρικής υγειονομικής περίθαλψης.

Εκφράζουν επίσης βαθιά ανησυχία για την αυξανόμενη αντίδραση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν έντονα τα κινήματα κατά του φύλου που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια ευρωβουλευτής από τη Σουηδία Abir Al-Sahlani δήλωσε :«Αυτή η ψηφοφορία είναι μια τεράστια νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη. Η ΕΕ απέδειξε επιτέλους ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πολίτες της ΕΕ ύψωσαν τη φωνή τους και έδειξαν ότι νοιάζονται για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πέτυχε. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τι είναι δυνατό όταν οι πολίτες και οι θεσμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους. Αυτό ακριβώς είναι η δημοκρατία.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία έως τον Μάρτιο του 2026 για να καθορίσει τυχόν μέτρα - νομοθετικά ή μη νομοθετικά - που προτίθεται να λάβει και να αιτιολογήσει την απόφασή της. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία. Για να ληφθεί υπόψη μια πρωτοβουλία, πρέπει να λάβει την υποστήριξη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ. Από την εισαγωγή της πρωτοβουλίας πολιτών στη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχουν υπάρξει 13 επιτυχημένες πρωτοβουλίες.

Η πρωτοβουλία «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» συγκέντρωσε πάνω από 1,12 εκατομμύρια υπογραφές.

Πηγή: news.rik.cy