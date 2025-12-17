Τμ. Περιβάλλοντος: Ξεκαθαρίζει για απόβλητα και πρόστιμο μετά την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις 16/12/2025 σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά την ανέγερση του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, το οποίο είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2021, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, συνεχίζει και εντείνει τις δράσεις του αναφορικά με την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ).

Από το 2023 βρίσκονται σε εφαρμογή οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023), σύμφωνα με τους οποίους οι ιδιοκτήτες έργων και οι παραγωγοί ΑΚΚ υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ και να διασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα απόβλητα παραδίδονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, με τις οποίες θα πρέπει να διατηρούν γραπτή συμφωνία συνεργασίας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει υλοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και ενημερωτικές ημερίδες σε όλες τις Επαρχίες, παρέχοντας επαρκή χρονικό περιθώριο στους υπόχρεους για συμμόρφωση με τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις.

Περαιτέρω, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να τροποποιηθούν κατάλληλα τα έγραφα κατά τη προκήρυξη διαγωνισμών που αφορούν Τεχνικά ή Οικοδομικά Έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισυνάπτοντας όρους για την ορθή διαχείριση των ΑΚΚ, με βάση τις υποχρεώσεις των παραγωγών ΑΚΚ. Επίσης, σημειώνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην αποστολή επιστολής/οδηγού σε όλους τους Εργολήπτες, που καταγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των παραγωγών ΑΚΚ.Παράλληλα, διενεργούνται συστηματικοί και εντατικοί έλεγχοι σε εργοτάξια, χώρους μεταφόρτωσης και διαλογής, καθώς και σε εγκαταστάσεις τελικής διαχείρισης ΑΚΚ σε παγκύπρια βάση, με σκοπό τη διακρίβωση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία και την αποτροπή φαινομένων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί η εκστρατεία καθαριότητας 2025, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσεων «WasteFreeCyprus» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης και ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων. Η εκστρατεία επικεντρώθηκε σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων δασικών περιοχών και περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Στην εκστρατεία συμμετείχαν 68 Τοπικές Αρχές, ενώ καθαρίστηκαν 261 σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης και καταβλήθηκε συνολικό ποσό 1.143.599,05 ευρώ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος τονίζει ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση με πρόστιμα που δύναται να φθάσουν μέχρι τις €4.000 και/ή ποινική δίωξη. Σημειώνεται ότι το 2025 έχουν επιβληθεί πρόστιμα (εξώδικες ρυθμίσεις) που αφορούν παράνομες απορρίψεις αποβλήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων πέραν των €160.000, παγκύπρια. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη ρύθμιση των θεμάτων διαχείρισης Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις σχεδιάζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και είναι προς υλοποίηση λογισμικό ιχνηλάτισης και παρακολούθησης των ροών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΚ.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ΑΚΚ, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.