Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

 17.12.2025 - 08:37
VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

Σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος υγείας και την ταλαιπωρία ασθενών έφερε στο φως ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Πάμπος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα.

Όπως ανέφερε, μέσω του θεσμού του Συνηγόρου του Ασθενούς καταγράφονται καθημερινά δεκάδες παράπονα και καταγγελίες από πολίτες, που αφορούν καθυστερήσεις, ελλιπή ενημέρωση και προβλήματα στη διαχείριση σοβαρών ιατρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό που προκάλεσε έντονο προβληματισμό, όπου ασθενής χρειάστηκε να αναμένει σημαντικό χρονικό διάστημα για την παράδοση αποτελεσμάτων βιοψίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, εντύπωση προκάλεσε η δικαιολογία που δόθηκε για την καθυστέρηση, καθώς, όπως του μεταφέρθηκε, ενώ οι ιατρικές διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο επικοινωνιακό σκέλος. Όπως υποστηρίχθηκε, η υπάλληλος που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση της ενημέρωσης ήταν νέα στη θέση και δεν γνώριζε πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν μπορούν να δικαιολογούνται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται της υγείας και της ψυχολογίας των ασθενών, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Δείτε το βίντεο :

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Θλίψη για τον θάνατο του Παναγιώτη Αρασλίδη – Έφυγε σε ηλικία 60 ετών – Η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Η σκοτεινή ιστορία πίσω από το «χωριό του Άι Βασίλη» που εξαφανίστηκε από τον χάρτη και αναγεννήθηκε
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

 17.12.2025 - 08:29
Επόμενο άρθρο

Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

 17.12.2025 - 08:41
Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο Κυπριακό παραμένουν εύθραυστες, η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία εντός θεσμικού πλαισίου και να αποτρέψει ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτελεί σαφή μήνυμα προς όλα τα μέρη: το Κυπριακό δεν κινείται με ερμηνείες ούτε με αποσπασματικές ερμηνείες δηλώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

  •  17.12.2025 - 06:34
LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

  •  17.12.2025 - 09:50
ΠτΔ: Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες – Τι βρίσκεται στην ατζέντα

ΠτΔ: Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες – Τι βρίσκεται στην ατζέντα

  •  17.12.2025 - 08:24
«Άλμα»: Άλλοι 10 υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη των βουλευτικών - Ανάμεσα του πρώην υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Τα βιογραφικά τους

«Άλμα»: Άλλοι 10 υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη των βουλευτικών - Ανάμεσα του πρώην υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Τα βιογραφικά τους

  •  17.12.2025 - 10:02
VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

  •  17.12.2025 - 08:37
VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

  •  17.12.2025 - 09:01
Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.12.2025 - 07:42
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

  •  17.12.2025 - 08:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα