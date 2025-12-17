VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές
Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο Κυπριακό παραμένουν εύθραυστες, η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία εντός θεσμικού πλαισίου και να αποτρέψει ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτελεί σαφή μήνυμα προς όλα τα μέρη: το Κυπριακό δεν κινείται με ερμηνείες ούτε με αποσπασματικές ερμηνείες δηλώσεων.