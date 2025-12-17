VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

Όπως ανέφερε, μέσω του θεσμού του Συνηγόρου του Ασθενούς καταγράφονται καθημερινά δεκάδες παράπονα και καταγγελίες από πολίτες, που αφορούν καθυστερήσεις, ελλιπή ενημέρωση και προβλήματα στη διαχείριση σοβαρών ιατρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό που προκάλεσε έντονο προβληματισμό, όπου ασθενής χρειάστηκε να αναμένει σημαντικό χρονικό διάστημα για την παράδοση αποτελεσμάτων βιοψίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, εντύπωση προκάλεσε η δικαιολογία που δόθηκε για την καθυστέρηση, καθώς, όπως του μεταφέρθηκε, ενώ οι ιατρικές διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο επικοινωνιακό σκέλος. Όπως υποστηρίχθηκε, η υπάλληλος που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση της ενημέρωσης ήταν νέα στη θέση και δεν γνώριζε πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν μπορούν να δικαιολογούνται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται της υγείας και της ψυχολογίας των ασθενών, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

