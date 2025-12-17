Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Έξαλλοι οι γονείς με τους καθηγητές " και γράφει σε σχέση με την αυριανή απεργία των εκπαιδευτικών ότι απορίες και ερωτήματα δημιουργεί η στάση ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ που απορρίπτουν νομοσχέδιο που δεν έχουν δει. Αλλού γράφει ότι στις Κεντρικές Φυλακές αποκαλύπτεται η ύπαρξη ροζ βίντεο και ερωτικών μηνυμάτων με φερόμενη εμπλοκή υψηλόβαθμου στελέχους. Σε άλλο θέμα γράφει για εξάμηνη κοινωφελή εργασία αντί για ΕΕΕ.

"Ταλαιπωρούν παιδιά και γονείς" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που γράφει ότι χιλιάδες μαθητές και γονείς θα ταλαιπωρηθούν για άλλη μια φορά αύριο Πέμπτη λόγω της απεργίας των εκπαιδευτικών. Αλλού γράφει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης είπε ότι «όχι» στην αναστολή διώξεων στην υπόθεση Θανάση Νικολάου. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά Κύπριο αξιωματούχο για κατάχρηση κονδυλίων.

"Ο Φιλελεύθερος" με τίτλο "Στήριξη από τους ηγέτες ΕΕ» γράφει στο κύριό του θέμα ότι στήριξη από τους ηγέτες της ΕΕ στην αποστολή του για το Κυπριακό αναμένεται να λάβει ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιοχάνες Χαν. Ο "Φ" γράφει επίσης ότι καρδιά, καρκίνος και τρόπος ζωής σκοτώνουν τους Κύπριους σύμφωνα με το «Προφίλ Υγείας για την Κύπρο 2025» που ετοίμασαν ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε άλλο θέμα γράφει ότι σκουπίδια και μπάζα κατακλύζουν την Κύπρο.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Κοινωνικές παρεμβάσεις από ΑΚΕΛ στον Προϋπολογισμό" και γράφει ότι με ρυθμίσεις που στοχεύουν στη στήριξη της κοινωνίας επιχειρεί το ΑΚΕΛ να παρέμβει στον κρατικό προϋπολογισμό κατά τη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Αλλού γράφει ότι σε έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει παραβάσεις στη διαχείριση αποβλήτων στο έργο της Αστυνομίας Μόρφου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αφουγκράζεται τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών το ΑΚΕΛ και καταθέτει τροπολογίες για την αξιολόγηση.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "'Κίνδυνος για την κυπριακή οικονομία' η κλιματική αλλαγή» και αναφέρεται σε μελέτη του ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου σύμφωνα με την οποία οι ζημιές του ΑΕΠ από την κλιματική αλλαγή ενδέχεται να φτάσουν τα 29 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ανέφερε ότι δεν θα διακόψει τις διώξεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα είναι «μια φυσική εξέλιξη».

Η εβδομαδιαία "Οικονομική Καθημερινή" με τίτλο "Βαρίδι το κρατικό μισθολόγιο για τον Προϋπολογισμό" αναφέρει, στο κύριό της θέμα, ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 κορυφώνεται την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στη Βουλή με πολύ μικρές πιθανότητες μη έγκρισής του. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι έρχονται 12 μονάδες αφαλάτωσης για να μη διψάσουμε. Αλλού γράφει ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου από 2,9% στο τέλος Ιουνίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ