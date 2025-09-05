Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

O κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το έργο του GSI είναι στρατηγικά και εθνικά σημαντικό και είναι πέραν και πάνω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. «Διάβασα τις σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ότι το έργο είναι απολύτως βιώσιμο. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επίσημη κυπριακή θέση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Πρόσθεσε ότι είναι ένα δύσκολο έργο όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι είναι πλήρως βιώσιμο και υλοποιήσιμο. Απαντώντας σχετικά με τα επόμενα βήματα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι οι εκταμιεύσεις και από τις δύο πλευρές (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) θα γίνουν το επόμενο διάστημα και το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

Οι δηλώσεις Παπαναστασίου

Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στην εκπομπή, Πρώτη Ενημέρωση ο κύριος Παπαναστασίου ανέφερε πως το έργο έχει θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης, ωστόσο υποχρεώσεις έχει και ο φορέας υλοποίησης.

Ο κύριος Παπαναστασίου απέρριψε τα περί διαφορετικής τοποθέτησης μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, σημειώνοντας πως υπάρχει διαφορετική διαχείριση.

Παράλληλα τόνισε πως η Λευκωσία έχει ενιαία τοποθέτηση η οποία έχει εκφραστεί δια στόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, ώστε το 2027 να γίνει παράδοση στην Ευρώπη, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου, σε συνάντηση που είχαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και του Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Παπαναστασίου.

Αναφορικά με την διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο υπουργός Ενέργειας επισήμανε πως οποιαδήποτε διερεύνηση η οποία άπτεται θεμάτων πολιτικών παρεμβάσεων και περίεργων συναλλαγών, επηρεάζει το έργο.

Την ίδια στιγμή ο κύριος Παπαναστασίου ξεκαθάρισε πως η διερεύνηση γίνεται για την περίοδο κατά την οποία φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Euroasia.