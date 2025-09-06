Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

 06.09.2025 - 07:25
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθής αέρια μάζα αναμένεται τη Δευτέρα.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα παροδικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, όμως σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»
Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εθνική Κύπρου: Όλα καλά στην τελευταία προπόνηση πριν την Αυστρία

 05.09.2025 - 23:56
Επόμενο άρθρο

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

 06.09.2025 - 07:31
Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Η κατάργηση της υποχρεωτικής ψηφοφορίας στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα να μην διατηρούνται σήμερα στοιχεία που να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά όσων επιλέγουν την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

  •  06.09.2025 - 07:31
Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

  •  06.09.2025 - 07:44
Φωτιά στη Λάρνακα: Στάχτη τέσσερα αυτοκίνητα και παράγκα

Φωτιά στη Λάρνακα: Στάχτη τέσσερα αυτοκίνητα και παράγκα

  •  06.09.2025 - 08:29
Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση

Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση

  •  06.09.2025 - 07:50
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  06.09.2025 - 07:37
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

  •  06.09.2025 - 07:25
Νέα επιστημονικά δεδομένα προσφέρουν ελπίδα ενάντια στη λευχαιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Νέα επιστημονικά δεδομένα προσφέρουν ελπίδα ενάντια στη λευχαιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

  •  06.09.2025 - 08:03
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νέος Οδυσσέας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νέος Οδυσσέας

  •  05.09.2025 - 20:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα