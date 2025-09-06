Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα παροδικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, όμως σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.