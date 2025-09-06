Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Το μόνο δεδομένο που καταγράφεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι η αριθμητική συμμετοχή σε επίπεδο εκλογικού κέντρου.

Μια πρόταση νόμου για καταγραφή των ηλικιακών στοιχείων όσων απέχουν από τις εκλογές παραμένει στο «συρτάρι», την ώρα που η αποχή διογκώνεται και τα δεδομένα είναι ελλιπή.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής ψήφου

Τον Μάιο του 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάργηση της υποχρεωτικής ψηφοφορίας, με σχετική ανακοίνωση του τότε Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη. Ο κ. Πετρίδης είχε επισημάνει ότι «ο νόμος είναι ανενεργός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πρόθεση της Πολιτείας να διώξει πολίτες γιατί δεν ασκούν το δικαίωμα – πρέπει να είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση».

Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε υπέρ της κατάργησης της διάταξης που προέβλεπε υποχρεωτική συμμετοχή στις εκλογές, καθώς και της διάταξης που χαρακτήριζε αδίκημα την αποχή, η οποία επέσυρε πρόστιμο μέχρι 200 λίρες. Η απόφαση εγκρίθηκε με 40 ψήφους υπέρ και 3 κατά (ΕΛΑΜ και Άννα Θεολόγου).

Πρόταση νόμου για καταγραφή των αποχών

Πληροφορίες του «Τ», αναφέρουν ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκκρεμεί πρόταση νόμου του βουλευτή Χρύση Παντελίδη, με τίτλο «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».

Η πρόταση προβλέπει όπως, εντός έξι μηνών από κάθε εκλογή, ο Γενικός Έφορος Εκλογών συντάσσει και δημοσιοποιεί έκθεση με στατιστικά στοιχεία για όσους δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Τα στοιχεία θα αφορούν ηλικία, φύλο και περιοχή διαμονής (αστική ή αγροτική), καθώς και συγκεντρωτικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Παντελίδη, οι ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες ώστε να σκιαγραφηθούν τα χαρακτηριστικά των πολιτών που επιλέγουν την αποχή, με στόχο τη σωστή αξιολόγηση των δεδομένων και την ενίσχυση της συμμετοχής στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή ότι για την εφαρμογή της πρότασης έχει ήδη περιληφθεί σχετική πρόνοια στο νέο μηχανογραφικό σύστημα εκλογών, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σε συνδυασμό με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού εκλογικού καταλόγου, το νέο σύστημα θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εξαγωγή και δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών δεδομένων, προσφέροντας μια πιο σαφή εικόνα για τα ποσοστά και τα χαρακτηριστικά της αποχής.

Ενα εργαλείο που θα βοηθήσει στην κατανόηση της αποχής

Η πρόταση νόμου και το νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται αναμένεται να αποτελέσουν εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της αποχής, ενός φαινομένου που απασχολεί έντονα την πολιτική ζωή της χώρας.

Η σκιαγράφηση των λόγων και των κοινωνικών ομάδων που απέχουν, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον σχεδιασμό πολιτικών που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.