Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

Τα κιλά όμως των διακοπών μπορούν να γίνουν παρελθόν!

Ο Κλινικός Διαιτολόγος-διατροφολόγος με επιπλέον κατάρτιση στην ψυχοθεραπεία και άσκηση, Πάνος Πλατρίτης, μιλώντας στο ThemaOnline, μας ανέφερε μερικά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε, καθώς και τι πρέπει να αποφεύγουμε για να χάσουμε αυτά τα κιλά και να μην τα κουβαλάμε καθ’ όλη τη νέα σεζόν.

«Το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι η οργάνωση και το πρόγραμμα. Το χαρακτηριστικό των διακοπών ήταν η μη οργάνωση και η χαλάρωση. Πρέπει να βάλουμε σταθερές ώρες γευμάτων. Για παράδειγμα αν θα τρώμε τρία γεύματα θα πρέπει να είναι πάνω κάτω κοντά στις ίδιες ώρες, το ίδιο ισχύει και για τα σνακ. Να μην είναι δηλαδή όποτε πεινάσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Το δεύτερο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι εάν έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε γυμναστήριο ή κάποιου είδους γυμναστική, πρέπει να το πάρουμε απόφαση να κάνουμε την εγγραφή μας ή αν θα πηγαίνουμε περπάτημα να βρούμε ακόμη ένα άτομο που να πηγαίνουμε μαζί, δηλαδή να βρούμε ένα σημαντικό άλλον που θα δεσμευτούμε για το πρόγραμμα είτε αυτός είναι ο γυμναστής, είτε δασκάλα pilates, είτε μια φίλη/ένας φίλος που θα πηγαίνουμε μαζί περπάτημα. Το τρίτο σημαντικό σημείο είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την κατανάλωση ροφημάτων όπως τσάι με βότανα, νερό κτλ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κύριο Πλατρίτη, κάτι άλλο που θα βοηθήσει να μπούμε σε πρόγραμμα και κατ’ επέκτασην με τη διατροφή μας «είναι οι σταθερές ώρες ύπνου. Λόγω του καλοκαιριού οι περισσότεροι αργούσαν να κοιμηθούν. Πρέπει το σώμα να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες ώρες ύπνου και για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα γενικά»

«Το άλλο κομμάτι που πρέπει να αναφερθούμε είναι ο περιορισμός των καταχρήσεων, και να τις αφήσουμε μόνο για το Σαββατοκύριακο», συμπλήρωσε.

Ο ρόλος της ψυχολογίας

«Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Μεταξύ άλλων ο Διατροφολόγος τόνισε ότι «θα ήταν καλό να ανακοινώσουμε σε κάποιον σημαντικό για εμάς αυτή μας την προσπάθεια για να μας ενθαρρύνει. Επίσης αν κάνουμε αυτή την προσπάθεια σε πιο ομαδικό πλαίσιο θα βοηθήσει κι αυτό πολύ. Δηλαδή με τον άντρα μας, τη γυναίκα μας ή όλη την οικογένεια μας ώστε να μην θεωρείται αγγαρεία και να χρειάζεται να μαγειρεύουμε πολλά διαφορετικά φαγητά»

Τρόφιμα που πρέπει να εντάξουμε στη διατροφή μας

Φρούτα και Λαχανικά: Πολλές φορές μπορεί να μειωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πρέπει να τα βάλουμε ξανά στη διατροφή μας.

Κοτόπουλο: Επιλέγουμε άπαχα κρέατα και περισσότερες σαλάτες

Ψάρι: φρέσκο ψάρι και όχι τηγανιτά.

Όσο αφορά τα φρούτα, θα πρέπει να δείξουμε εγκράτεια. Όσο πιο γλυκό είναι ένα φρούτο τόσο πιο πολύ εγκράτεια πρέπει να δείξουμε. Αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα φρούτα καλύτερα να τα μεριδοποιούμε, να τα προσυσκευάζουμε δηλαδή στο ψυγείο ώστε όταν θελήσουμε να φάμε μόνο μία μερίδα.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε

Καταλήγοντας, ο κύριος Πλατρίτης αναφέρθηκε σε όσα πρέπει να αποφεύγουμε για να μπορέσουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά από τις διακοπές επισημαίνοντας ότι «για να μπορέσουμε να χάσουμε τα κιλά των διακοπών θα πρέπει να αποφεύγουμε τα τηγανιτά, τα ποτά, τα κοκτέιλ και τη ζάχαρη»

«Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με μέλι, τα τηγανητά με φαγητά στο φούρνο βάζοντας ελαιόλαδο και τα αναψυκτικά με νερό με γεύση όπως λεμόνι, βασιλικό, δυόσμο», κατέληξε.