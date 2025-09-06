Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

Στόχος, να μην στερηθεί κανένα παιδί ένα βασικό γεύμα μέσα στη σχολική μέρα, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα με καθαρό μυαλό και ίσες ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα, που στηρίζεται από ευρωπαϊκά ταμεία και υλοποιείται με τη συνεργασία Υπουργείου, σχολείων και κυλικείων, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων παιδιών. Για πολλούς μαθητές, το σάντουιτς ή η πίτα που θα πάρουν στο διάλειμμα δεν είναι απλώς ένα κολατσιό, αλλά μια πραγματική «ανάσα» στη δύσκολη καθημερινότητα.

Κριτήρια επιλογής

Δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές/μαθήτριες που εντάσσονται στις πιο κάτω κωδικοποιημένες κατηγορίες:

Κωδικός 1: Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή δημόσιο βοήθημα

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες τους λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα το τρέχον έτος,

μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι λήπτες/ριες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το τρέχον έτος και

μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατά το τρέχον έτος.

Κωδικός 2: Άνεργοι γονείς/κηδεμόνες

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

μαθητές/μαθήτριες των οποίων τουλάχιστον ένας εκ των γονέων/κηδεμόνων τους είναι λήπτης/ρια επιδόματος ανεργίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Κωδικός 3: Ορφανά παιδιά

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι λήπτες/ριες επιδόματος ορφανίας.

Κωδικός 4: Μονογονεϊκές οικογένειες

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

Οι οικογένειες να είναι λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Κωδικός 5: Πολύτεκνες οικογένειες

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

μαθητές/μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών (με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα) που λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Κωδικός 6: Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων/κηδεμόνων για άλλους λόγους

Οι δικαιούχοι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα:

περιπτώσεις οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα χωρίς να είναι λήπτες άλλων βοηθημάτων, με πλήρη τεκμηρίωση,

μαθητές/μαθήτριες υπό τη φροντίδα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή που ανήκουν σε οικογένειες με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.

Τι προσφέρεται στους μαθητές

Στη Δημοτική Εκπαίδευση, το δωρεάν πρόγευμα θα είναι σάντουιτς ή πίτα με χαλούμι και λούντζα, μεγάλου μεγέθους, όπως καθορίζεται στον τιμοκατάλογο κυλικείων. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το κόστος έχει καθοριστεί στα €1,65, με το κράτος να καλύπτει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις παιδιών με ιατρικές ανάγκες ή θρησκευτικούς διατροφικούς περιορισμούς, θα γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές με απόλυτο σεβασμό και διακριτικότητα.

Ένα πρόγραμμα με ουσία

Το πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Προγεύματος εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. και δεν είναι απλώς μια τυπική παροχή. Είναι μια βαθιά ανθρωπιστική πράξη, που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ξεκινήσουν τη μέρα τους ισότιμα με τους συμμαθητές τους, χωρίς να στερηθούν τα αυτονόητα.

Η Πολιτεία στέλνει έτσι ένα μήνυμα: κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει νηστικό στο σχολείο.