Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Έτσι συνδέεται ο 17χρονος με την υπόθεση - Φέρεται να οδηγούσε το όχημα των δραστών

Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Ο νεαρός είναι ύποπτος για απόπειρα φόνου, μπρησμό αυτοκινήτων και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Ο 17χρονος από τη Συρία,εντοπίστηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν ο οδηγός του πράσινου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Ο ύποπτος είναι κατηγορούμενος και για υπόθεση εμπρησμού οχήματος που σημειώθηκε πριν λίγους μήνες στα Λειβάδια και για αυτή την υπόθεση είναι ελεύθερος με όρους.

Σήμερα έγινε έρευνα στην οικία του ενώ αύριο ο ύποπτος αναμένεται να δώσει ανακριτική κατάθεση.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα τρία άτομα 22, 27, και 44 ετών, όλα από τη Συρία. Ο 44χρονος είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές και θα αποφυλακιζόταν στις 11 Οκτωβρίου.

