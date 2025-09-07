Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Τρίτη, μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.