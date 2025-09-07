Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λεμεσό: Στις φλόγες όχημα 61χρονης - Μυστήριο τα αίτια

 07.09.2025 - 07:30
Συναγερμός στη Λεμεσό: Στις φλόγες όχημα 61χρονης - Μυστήριο τα αίτια

Γύρω στις 06:00 σήμερα (7/09) λήφθηκε πληροφορία στο ΚΕΜ Λεμεσού για φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της 61χρονης ιδιοκτήτριάς του, στον Άγιο Αθανάσιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι ζημιές και τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Περαιτέρω εξετάσεις θα γίνουν με το πρώτο φως της ημέρας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

