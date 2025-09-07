Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

Σε κλίμα στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και έντονων πολιτικών διεργασιών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, η καθιερωμένη ετήσια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με επίκεντρο την προετοιμασία για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η συνεδρία εξελίχθηκε σε μια μαραθώνια ανασκόπηση κυβερνητικού έργου και χάραξη προτεραιοτήτων.

Την ίδια ώρα, ο ανασχηματισμός παραμένει μια ανοιχτή, πλην όμως προαναγγελθείσα εκκρεμότητα, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, να αναζητά τον κατάλληλο χρόνο για τις επόμενες κινήσεις του.

Ο σχεδιασμός "τρέχει", τα πρόσωπα αλλάζουν

Όπως διαφάνηκε και από τη δομή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επενδύει σε έναν θεσμικό προγραμματισμό, που δεν εξαρτάται από τα πρόσωπα. Οι υπουργοί ανέπτυξαν αναλυτικά τις δράσεις, τα επιτεύγματα και τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το 2026.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πως ο σχεδιασμός αυτός, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής υπουργών, κάτι που ενισχύει την πεποίθηση ότι ο ανασχηματισμός είναι θέμα χρόνου, όχι προτεραιότητας.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος είχε προηγουμένως συναντηθεί ξεχωριστά με όλους τους υπουργούς, αποκτώντας σφαιρική εικόνα της πορείας του κυβερνητικού έργου. Έτσι, ο προγραμματισμός για το 2026, περιλαμβανομένης της ένταξης δράσεων στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Το βλέμμα στη Νέα Υόρκη και... στον ανασχηματισμό

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ανασχηματισμός μετατίθεται για μετά την επιστροφή του Προέδρου από τη Νέα Υόρκη, όπου θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Αν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, για το εύρος και το περιεχόμενο των αλλαγών, είναι σαφές πως η πρόθεσή του είναι να ανανεώσει το Υπουργικό Σχήμα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και δίνοντας πολιτική ώθηση, στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής είναι ενδεικτική της προτεραιότητας που δίνει ο Πρόεδρος στη σταθερότητα και συνέχεια της διακυβέρνησης, ειδικά ενόψει της πολυσύνθετης ευρωπαϊκής πρόκλησης που βρίσκεται μπροστά.

Η Προεδρία της ΕΕ ως «εθνική αποστολή»

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας ως τη «μεγαλύτερη εθνική αποστολή». Με βάση τον σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2026), θα διεξαχθούν 258 συναντήσεις εντός Κύπρου, με 28.000 επισκέπτες να αναμένονται από τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει 84 εκδηλώσεις στη Λευκωσία και 33 σε κάθε άλλη επαρχία, με τον Πρόεδρο να δηλώνει πως η Προεδρία θα αφορά όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, αποδίδοντας εθνικό χαρακτήρα στην προσπάθεια.

Διπλό επίπεδο στόχων

Η Κυπριακή Προεδρία θα κινηθεί σε δύο επίπεδα:

1.Ευρωπαϊκοί φάκελοι:

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)

Η απλοποίηση διαδικασιών στην ΕΕ

Η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας

2.Κυπριακές προτεραιότητες:

Άμυνα και Ασφάλεια

Μεταναστευτικό (με εφαρμογή του νέου Συμφώνου)

Ασφάλεια υδάτων

Στεγαστική κρίση, με έμφαση στη νέα γενιά

Προσέγγιση της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου

Σχεδιασμός με ορίζοντα, ανασχηματισμός με πρόθεση

Το μήνυμα που εξέπεμψε η Κυβέρνηση είναι σαφές: ο σχεδιασμός δεν «παγώνει» λόγω του ανασχηματισμού, αλλά προχωρά κανονικά.

Αυτή η στρατηγική επιλογή προσδίδει θεσμική συνέχεια και αποφεύγει τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας. Την ίδια ώρα, ο ανασχηματισμός αναμένεται να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία πολιτικής ανανέωσης, χωρίς να μεταβάλλει τη συνολική κατεύθυνση της διακυβέρνησης.

Το πολιτικό στοίχημα Χριστοδουλίδη

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο πολιτικό σταυροδρόμι: Πώς να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για ανανέωση και στην ανάγκη για συνέχεια.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί τον ανασχηματισμό θα είναι καθοριστικός, όχι μόνο για τη λειτουργία της Κυβέρνησης, αλλά και για τη γενικότερη εικόνα του Προέδρου, ενόψει των μεγάλων ευρωπαϊκών και εσωτερικών προκλήσεων.

Η προετοιμασία για το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Οι αποφάσεις για τα πρόσωπα απομένουν. Και όλα δείχνουν πως το ρολόι του ανασχηματισμού έχει ήδη ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα.