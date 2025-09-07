Σχολική τσάντα: Πώς να μην επιβαρύνει την υγεία του παιδιού

Πόσο βάρος είναι ασφαλές;

Οι ειδικοί προτείνουν το βάρος της σχολικής τσάντας να μην ξεπερνά το 10%-15% του βάρους του παιδιού. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί ζυγίζει 30 κιλά, η τσάντα του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3-4,5 κιλά.

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη τσάντα

Προτιμήστε τσάντες με ανατομική πλάτη και φαρδιές, επενδυμένες τιράντες.

Ρυθμίστε τις τιράντες ώστε η τσάντα να ακουμπά σωστά στην πλάτη.

Αποφύγετε τη μονόωμη τσάντα ώμου, καθώς προκαλεί άνιση καταπόνηση.

Περιεχόμενο τσάντας – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Η σχολική τσάντα συνιστάται να περιέχει μόνο βιβλία που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματα του Ωρολόγιου Προγράμματος της συγκεκριμένης ημέρας, για να αποφεύγεται το υπερβολικό βάρος της. Βιβλία που δεν χρειάζονται πρέπει να μένουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Προτρέπονται οι γονείς να ελέγχουν συστηματικά την τσάντα των παιδιών τους ώστε αυτή να έχει μόνο τα απαραίτητα βιβλία κάθε μέρας.

Η καθημερινή μεταφορά μιας βαριάς σχολικής τσάντας είναι πιθανό να προκαλέσει οσφυαλγία, κακή στάση του σώματος και μελλοντικά προβλήματα στην ενήλικη ζωή. Για την καλύτερη προφύλαξη των μαθητών/τριών, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει όπως το μέγεθος της σχολικής τσάντας να ταιριάζει στο σώμα του παιδιού, ενώ το περιεχόμενο της τσάντας να ζυγίζει λιγότερο από το 10% του βάρους σώματος του παιδιού.

Όπως τονίζεται σε ανακοινώσεις σχολείων προς τους γονείς:

«Το κάθε παιδί θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του μόνο τα βιβλία για τα μαθήματα της ημέρας, τα προσωπικά του είδη και τη γραφική ύλη που χρειάζεται σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης π.χ. να μοιραστούν βιβλία ή ρίγες μολύβια κλπ. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα. Συστήνεται να έχουν και αντισηπτικά μωρομάντιλα.



Βιβλία και γραφική ύλη που δεν χρειάζονται, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι.



Επίσης αντικείμενα άσχετα με τη διεξαγωγή των μαθημάτων ή που δεν έχουν σχέση με οδηγίες των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να βρίσκονται στη σχολική τσάντα»