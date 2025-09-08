Ecommbx
Γάλλος αναισθησιολόγος δικάζεται για τη δολοφονία 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

 08.09.2025 - 18:40
Ένας αναισθησιολόγος κατηγορείται για τη δηλητηρίαση 30 ασθενών, κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, που οδήγησε στον θάνατο των 12 από αυτούς.

Στο δικαστήριο της Μπεζανσόν, στην ανατολική Γαλλία, ο Φρεντερίκ Πεσιέ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερους από 150 ενάγοντες και τους 50 δικηγόρους του. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των εναγόντων είναι και η Αμαντίν Ιελέν, ο πατέρας της οποίας, ο Νταμιέν, πέθανε το 2008 από ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση στο νεφρό. Είχε λάβει μια δόση λιδοκαΐνης δέκα φορές μεγαλύτερη από το κανονικό. Δεκαεπτά χρόνια μετά, η Ιελέν, που σήμερα είναι πρόεδρος της ένωσης των θυμάτων, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ανυπομονεί να ακούσει τη φωνή του Δρ Πεσιέ και να πάρει απαντήσεις».

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν. Έπειτα από οκτώ χρόνια έρευνας, ο πρώην πλέον αναισθησιολόγος κάθισε στο εδώλιο σήμερα, εμφανώς στρεσαρισμένος και αγχωμένος. Η πρώτη ημέρα της δίκης αναλώθηκε στην επιλογή των ενόρκων. Ο Πεσιέ ανέκαθεν δήλωνε αθώος. Αν το δικαστήριο κρίνει διαφορετικά, μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ο γιατρός δεν προφυλακίστηκε ποτέ και μάλιστα δικαστήριο του επέτρεψε το 2023 να ασκεί υπό όρους το επάγγελμά του, αρκεί να μην έρχεται σε επαφή με ασθενείς. Πάντως ο ίδιος δεν ασκεί πλέον την ιατρική από το 2017.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL πριν από την έναρξη της δίκης, όταν ρωτήθηκε για την οδύνη των θυμάτων και των οικογενειών τους, ο Πεσιέ απάντησε: «Την καταλαβαίνω απολύτως αλλά, από την άλλη, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτήν».

Ένας από τους δικηγόρους του, ο Ραντάλ Σβερντορφέρ, είπε ότι είναι «η πρώτη φορά» που ο κατηγορούμενος θα μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και «να συζητηθούν τα πάντα» έπειτα από οκτώ χρόνια έρευνας σε βάρος του και ενώ «όλοι τον θεωρούν ένοχο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πεσιέ εισήγαγε θανατηφόρες ουσίες στους ορούς των ασθενών που χειρουργούσαν οι συνάδελφοί του, για να προκαλεί καρδιακή ανακοπή. Συχνά, στη συνέχεια, βοηθούσε να τους επαναφέρουν στη ζωή. Η Σάντρα Σιμάρ, 36 ετών, υπέστη ανακοπή τον Ιανουάριο του 2017, ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση στην κλινική Σεν-Βενσάν. Στον ορό που χρησιμοποιήθηκε για την αναισθησία της βρέθηκε φονική δόση καλίου. Η γυναίκα επέζησε.

Ο Ζαν-Κλοντ Γκαντόν, 70 ετών εκείνη την εποχή, είναι το τελευταίο γνωστό θύμα. Αν και δηλητηριάστηκε στο χειρουργείο, επέζησε και αυτός.

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντό είπε πρόσφατα ότι πρόκειται για μια υπόθεση «άνευ προηγουμένου στα δικαστικά χρονικά της Γαλλίας», υποστηρίζοντας ότι ο αναισθησιολόγος δηλητηρίαζε ασθενείς για να βλάψει τους συναδέλφους του με τους οποίους είχε έρθει σε σύγκρουση και στη συνέχεια να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, επαναφέροντάς τους στη ζωή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

