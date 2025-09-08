Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media
ΔΙΕΘΝΗ

Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media

 08.09.2025 - 20:20
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, ύστερα από βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας, σε ένα κύμα κινητοποιήσεων με αιτήματα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την άρση της κυβερνητικής απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χιλιάδες πολίτες, κυρίως νεολαίοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «Generation Z», συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση πλατφορμών όπως Facebook, Instagram, X (Twitter) και YouTube, αλλά και για τη γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Με πανό που έγραφαν «Enough is enough» και «End to corruption», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την «αυταρχική στάση» της εξουσίας και τόνισαν ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η εκτεταμένη διαφθορά.

«Η απαγόρευση στα social media ήταν απλώς η αφορμή. Στην πραγματικότητα όλοι διαμαρτυρόμαστε για τη διαφθορά. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω», δήλωσε στο BBC η Σαμπάνα Μπουντατόκι. Άλλος διαδηλωτής σημείωσε πως η κυβέρνηση θέλει να «σιωπήσει» τις φωνές τους, αλλά εκείνοι θα συνεχίσουν «μέχρι να υπάρξει αλλαγή».

Η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροφόρες, γκλοπ, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, όταν το πλήθος επιχείρησε να μπει σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, δύο ακόμη νεκροί καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στα ανατολικά, όταν οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί.

Οι συγκρούσεις έφτασαν μέχρι και σε νοσοκομεία, με γιατρούς να καταγγέλλουν ότι τα δακρυγόνα έφτασαν μέσα στους θαλάμους, δυσκολεύοντας την περίθαλψη των τραυματιών. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η γιατρός Ραντζάνα Νεπάλ στο AFP.


Μετά τα αιματηρά γεγονότα, τη Δευτέρα το βράδυ παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, «για λόγους ηθικής ευθύνης», όπως μετέδωσε η εφημερίδα Kathmandu Post. Ο στρατός ανέπτυξε μονάδες στους δρόμους για την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε «απαγόρευση» αλλά σε «ρύθμιση» των social media, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να εγγραφούν στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε σε «άμεση και διαφανή έρευνα» για τους θανάτους και ζήτησε από την κυβέρνηση του Νεπάλ να επανεξετάσει τα μέτρα της. Η εκπρόσωπος Ραβίνα Σαμντασάνι τόνισε πως υπάρχουν «σοβαρές καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας».


Από την περασμένη εβδομάδα, 26 κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν επειδή δεν είχαν εγγραφεί στις αρχές, ενώ δύο εξ αυτών έχουν επανενεργοποιηθεί μετά την αποδοχή των όρων. Παρά την απαγόρευση, πολλοί χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται μέσω VPN, με τις κινητοποιήσεις να παίρνουν πλέον χαρακτήρα ευρύτερης αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξέχασαν τα γενέθλια του και επιχείρησε να κάψει το Τρόοδος
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Παραλίγο τραγωδία: Κλαδί καταπλάκωσε όχημα σε παρκινγκ στο κέντρο της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία
Eurovision 2026: «Κλειδώνει» για την εκπροσώπηση της Κύπρου - Ποια τραγουδίστρια κερδίζει τη «μάχη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τατουάζ: Πόσα αποκαλύπτουν για την προσωπικότητά μας – Λιγότερα από όσα φαντάζεστε

 08.09.2025 - 20:09
Επόμενο άρθρο

Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!

 08.09.2025 - 20:40
Υπ. Εργασίας σε συντεχνίες για ΑΤΑ:«Να αποφευχθούν αντιπαραθετικές τοποθετήσεις και απεργιακά μέτρα» - Ολοταχώς για παναπεργία

Υπ. Εργασίας σε συντεχνίες για ΑΤΑ:«Να αποφευχθούν αντιπαραθετικές τοποθετήσεις και απεργιακά μέτρα» - Ολοταχώς για παναπεργία

Κανονικά θα διεξαχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Εργασίας σε συντεχνίες για ΑΤΑ:«Να αποφευχθούν αντιπαραθετικές τοποθετήσεις και απεργιακά μέτρα» - Ολοταχώς για παναπεργία

Υπ. Εργασίας σε συντεχνίες για ΑΤΑ:«Να αποφευχθούν αντιπαραθετικές τοποθετήσεις και απεργιακά μέτρα» - Ολοταχώς για παναπεργία

  •  08.09.2025 - 19:24
ΠτΔ: «H Πολιτεία αρωγός στις προσπάθειες ΠΔΣ για ενίσχυση απονομής δικαιοσύνης στη χώρα»

ΠτΔ: «H Πολιτεία αρωγός στις προσπάθειες ΠΔΣ για ενίσχυση απονομής δικαιοσύνης στη χώρα»

  •  08.09.2025 - 21:10
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

  •  08.09.2025 - 16:02
Ξέχασαν τα γενέθλια του και επιχείρησε να κάψει το Τρόοδος

Ξέχασαν τα γενέθλια του και επιχείρησε να κάψει το Τρόοδος

  •  08.09.2025 - 21:35
Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

  •  08.09.2025 - 16:28
ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

  •  08.09.2025 - 15:58
Κατεχόμενα: Διαψεύδει ο τ/κ σύλλογος φαρμακοποιών για καθυστέρηση στη χορήγηση φαρμάκων σε έναν εκ των 5 Ε/κ

Κατεχόμενα: Διαψεύδει ο τ/κ σύλλογος φαρμακοποιών για καθυστέρηση στη χορήγηση φαρμάκων σε έναν εκ των 5 Ε/κ

  •  08.09.2025 - 21:27
Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

  •  08.09.2025 - 16:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα