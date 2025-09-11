Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

Στην επιστολή τους προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και το Υπουργείο Υγείας, οι ασθενείς επισημαίνουν ότι η προκήρυξη ζητά ειδικότητα αιματολόγου με “εμπειρία στην αφαιμαξομετάγγιση”. Όπως σημειώνουν, η αφαιμαξομετάγγιση δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ειδικότητα αλλά ιατρική πράξη, γεγονός που καθιστά την προϋπόθεση ακατάλληλη και παραπλανητική.

Η Ομάδα τονίζει ότι η πραγματική ανάγκη του τμήματος είναι η στελέχωση με παθολόγο, καθώς η προηγούμενη θέση καλυπτόταν από γιατρό παθολόγο, η ειδικότητα του οποίου ανταποκρίνεται καλύτερα στα σύνθετα προβλήματα των θαλασσαιμικών ασθενών.

Οι θαλασσαιμικοί ζητούν άμεση ανάκληση και διόρθωση της προκήρυξης, δημόσια εξήγηση για το πώς επαναλήφθηκε το λάθος, καθώς και δέσμευση ότι μελλοντικές προκηρύξεις θα βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων και νομικών ενεργειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ομάδα καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς με θαλασσαιμία έχουν δικαίωμα σε σωστή και επαρκή ιατρική φροντίδα, και ότι η επανάληψη τέτοιων προχειροτήτων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.