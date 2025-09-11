VIDEO: Ερωτικό καυγαδάκι στον πιο επικίνδυνο δρόμο του κόσμου - Οδηγός τσακώνεται με την κοπέλα του και γίνεται viral

Και κάποιες, γιατί το τιμόνι κρατά ένας άνθρωπος που εκείνη τη στιγμή δεν δίνει μάχη με τις στροφές του βουνού, αλλά με ένα καυγαδάκι

Ο travel influencer @abdullahtravels βρέθηκε σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση τον Αύγουστο, όταν αποφάσισε να διασχίσει τον περίφημο Fairy Mountain Road στο Πακιστάν, γνωστό ως έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους του κόσμου.

Το βίντεο που κατέγραψε, με τον οδηγό να μιλά στο τηλέφωνο με την κοπέλα του και να οδηγεί με το ένα χέρι σε έναν χωμάτινο γκρεμό χωρίς μπάρες, έγινε το πιο επιτυχημένο της καριέρας του: 9,4 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 2,1 εκατομμύρια likes στο TikTok.

Σύμφωνα με το dangerousroads.org, η διαδρομή στο Gilgit-Baltistan είναι «εντελώς απροστάτευτη, απρόβλεπτη και στενή σε βαθμό που στο τέλος πρέπει να την περπατήσεις». Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μια ανάβαση 10 χιλιομέτρων, χωρίς κιγκλιδώματα, με τον γκρεμό δίπλα να θυμίζει ότι «ένα λάθος σημαίνει σχεδόν βέβαιο θένατο».

Το βίντεο με τίτλο overlay «POV: ο οδηγός σου παλεύει για τη σχέση του ενώ περνά τον πιο επικίνδυνο δρόμο του κόσμου» δείχνει τον νεαρό Πακιστανό να μιλάει στο τηλέφωνο με το ένα χέρι, ενώ το άλλο προσπαθεί να κρατήσει το τιμόνι στη σωστή κατεύθυνση. Δίπλα του, ο influencer καταγράφει όχι μόνο τον οδηγό, αλλά και τον στενό χωμάτινο δρόμο που κρέμεται πάνω από τον γκρεμό.

Το βίντεο είναι μια υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία δεν κάνει… διάλειμμα, ούτε μπροστά στον κίνδυνο. Ο Fairy Mountain Road απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, ωστόσο, η ζωή –και οι σχέσεις– συχνά επιλέγουν να ξεδιπλώνονται στις πιο ακατάλληλες στιγμές.

Το αποτέλεσμα; Ένα viral που συνδυάζει φόβο, ειρωνεία και αυθεντικότητα, αποδεικνύοντας ότι στο ταξίδι, οι πιο αξέχαστες στιγμές δεν γράφονται πάντα από τοπία αλλά από τις ανθρώπινες αδυναμίες.