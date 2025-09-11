Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κολύμπι στον Τίβερη σε πέντε χρόνια υπόσχεται ο δήμαρχος της Ρώμης

 11.09.2025 - 20:29
Τη δόξα του Παρισιού φαίνεται να ζήλεψε η Ρώμη καθώς ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι ανακοίνωσε ότι «μέσα στην επόμενη πενταετία, οι κάτοικοι της Αιώνιας Πόλης και οι τουρίστες, που το επιθυμούν, θα μπορούν να κάνουν μπάνιο στον Τίβερη».

Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ιταλό υπουργό Περιβάλλοντος Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, όπως και με τον Φραντσέσκο Ρόκα, πρόεδρο του Λατίου (της περιφέρειας με πρωτεύουσα την Ρώμη).

Παράλληλα τόνισε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας. «Διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι απόλυτα εφικτός και το όλο κόστος, όπως φαίνεται, αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο για τον καθαρισμό του Σηκουάνα, διότι η μόλυνση στον ποταμό της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν σαφώς μεγαλύτερη», τόνισε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50 του περασμένου αιώνα, πολλοί Ρωμαίοι συνήθιζαν να βουτάνε στον Τίβερη από πλωτές, ξύλινες εξέδρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ιταλικής πρωτεύουσας, «υπάρχουν ήδη ημέρες στις οποίες τα νερά του Τίβερη είναι αρκετά καθαρά, αλλά χρειάζονται κι άλλες τρεις, τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις, με την καθοριστική στήριξη της επιστημονικής κοινότητας».

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

